Guardiani della galassia vol. 3: ecco il teaser trailer!

Indice dei contenuti Sguardo al primo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3

Ieri, mentre si svolgeva il CCXP Expo, i Marvel Studios hanno mostrato il teaser trailer di Guardiani della galassia Vol. 3, rilasciando anche l’atteso poster dell’ultimo film con James Gunn, che arriverà nelle sale a maggio del 2023.

Sguardo al primo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3

Come detto prima, si tratta dell’ultimo capitolo sia per i Guardiani, sia per il regista all’interno del MCU. Tramite un primissimo sguardo abbiamo potuto capire che sarà presente un aria più coinvolgente a livello emotivo e, come ci viene mostrato, sarà un film incentrato in particolare su un Guardiano, ovvero Rocket, cosa che anche il regista stesso ha dichiarato in precedenza. Il teaser di Guardiani della Galassia Vol. 3 ci regala anche un primissimo sguardo ad Adam Warlock, interpretato da Will Poulter.

Nel film, oltre ad incontrare i Guardiani, che ormai ci accompagnano da diverse avventure, sono presenti anche volti nuovi come: Cosmo, già incontrata nello speciale di natale, la quale avrà la voce dell’attrice Maria Bakalova, poi ci sarà anche l’Alto Evoluzionario, oltre al citato Adam Warlock e, inoltre, possiamo notare che proprio alla fine del trailer è presente il nome di Sylvester Stallone, sicuramente con un ritorno nei Ravagers.

Detto questo, godiamoci l’atteso teaser trailer.