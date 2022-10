Super mario bros: annunciato il nintendo direct dedicato al film

Indice dei contenuti Cosa possiamo aspettarci da Super Mario Bros?

Questa mattina una notizia proveniente dalla grande N ha travolto l’internet come un filmine a ciel sereno. Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct che si terrà nella giornata del 6 ottobre e che sarà interamente dedicato al nuovo film di animazione di Super Mario Bros, in uscita nel 2023.

La diretta sarà trasmessa sul canale YouTube ufficiale, ed avrà inizio alle ore 22:05, orario stranamente preciso.

Locandina ufficiale film Super Mario Bros

L’annuncio postato sul canale Twitter ufficiale parla di “presentazione del film”, e possiamo dedurre quindi che questo Direct si discosti dai classici streaming che siamo abituati a guardare. Non si scorge all’orizzonte alcun tipo di annuncio inerente al mondo videoludico, ma tante sono le possibilità dietro questo annuncio.

Nintendo ha iniziato i lavori del film nel lontano 2018/19, con una scelta definitiva del cast solo nel 2021. Nel ventaglio di volti che presteranno la loro voce nel Regno dei Funghi sarà possibile trovare Chris Pratt nei panni di Mario, Anya Taylor-Joy in quelli della principessa Peach e Jack Black in quelli di Bowser, tanto per fare alcuni esempi.

All’interno del Direct dedicato a Super Mario Bros potremmo quindi immaginarci, oltre che un breve trailer del film che getti le basi per la trama della pellicola, anche alcune interviste esclusive o dichiarazioni del cast.

Nintendo ha peraltro annunciato che, una volta che la pellicola sarà mandata in proiezione, verranno avviati i lavori per un nuovo sequel, probabilmente concentrato sull’ormai iconico Donkey Kong.