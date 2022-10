Teamfight tactics: come vincere con i gilda nel set 7. 5

Dopo aver spiegato come funzionano i Cannonieri, oggi ci dedicheremo a quelli che definiamo i campioni più flessibili e perfetti per vincere a Teamfight Tactics: i Gilda.

Gilda nel Set 7.5: Cosa cambia?

Dall’uscita di Talon e Ryze, sostituiti rispettivamente da Jayce e Zippy, i campioni puntano meno sui danni magici, basando piuttosto il loro danno sul critico e sul rubavita. Zippy può essere definito un ottimo elemento, se non il più importante, grazie alla sua abilità che gli fa ottenere uno scudo di 375/450/650 HP (in base al suo livello) per due secondi, per poi saltare verso il nemico con la percentuale di salute più alta, infliggendo danni fisici del 400%/ 425%/ 600% e respingendolo di poco. Vediamo quindi insieme quali sono i migliori team di Teamfight Tactics con protagonista i campioni Gilda.

Gilda e Colporapido

Questo team di Teamfight Tactics unisce sia i campioni Gilda che quelli Colporapido, con Zippy che prende il ruolo di tank per poter difendere l’ultima linea che sarà il nostro danno principale. All’inizio è importante puntare a comprare Sejuani ed Ezreal, cominciando così a craftare i primi oggetti per quest’ultimo. Per una maggiore velocità d’attacco sarebbe ottimale craftare l’Emblema del Colporapido (Spatola + Arco Ricurvo) per Jayce, arrivando così al 40% di velocità d’attacco.

Se ne avete la possibilità, questi sono gli oggetti che vi consiglio di craftare od ottenere per i restanti campioni:

Xayah Gilda

Questo team, sebbene non totalmente Gilda, funziona alla grande grazie al danno che Xayah offre. Per iniziare, è importante craftare gli oggetti di quest’ultima e metterli a Ezreal, mentre gli oggetti da tank andranno messi inizialmente a Lillia, creando così la prima linea di formazione formata dai Cavalieri Sejuani, Nunu e Lillia. Arriva a 50 gold senza rollare per il livello 8, poi inizia a formare il team completo.