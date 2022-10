Come evocare il Warden su Minecraft 1.19 The Wild

Indice dei contenuti Come evocare il Warden: il Sculk Shrieker

l Warden sarà la prima creatura cieca ad essere introdotta all’interno di Minecraft nella sua espansione 1.19. Questo mob ha un udito molto sviluppato e localizza le sue prede grazie ai due sensori sculk sulla sua testa per rilevarne le vibrazioni.

In questo articolo vi spiegheremo come evocare il Warden, che nel corso dei vari aggiornamenti del gioco ha ricevuto sempre più potenziamenti, in modo da incrementarne considerevolmente la difficoltà ed essere visto più come una minaccia dai giocatori rispetto ad una comune creatura da sconfiggere.

Come evocare il Warden: il Sculk Shrieker

Per poter trovare un Warden avrete prima di tutto bisogno di un Sculk Shrieker (o urlatore sculk). Potrete trovare questo strumento all’interno del bioma Deep Dark.

Se un giocatore lo calpesta, attiva un sensore sculk nelle vicinanze o lo alimenta con la pietra rossa, lo Sculk Shrieker emetterà un ululato. Al termine di questo ululato, tutti i giocatori nell’area di 40 blocchi dall’urlatore riceveranno l’effetto Tenebre per 12 secondi. Gli urlatori di Sculk hanno un cooldown di 10 secondi per giocatore. Ciò vuol dire che, una volta terminato l’urlo di 4,5 secondi, un giocatore dovrà attendere 5,5 secondi per poterlo attivarlo nuovamente.

Ogni volta che uno Sculk Shrieker viene attivato, aggiunge 1 a un livello di “avvertimento” per allertare il Warden. Questo livello diminuirà di 1 punto ogni 10 minuti nel caso in cui non venisse attivato alcun Sculk Shrieker. Se il livello di avvertimento raggiunge i 3 punti, e non ci sarà molta luce, la creatura potrà uscire dal terreno.