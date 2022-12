Terrifier 2 arriverà in italia con plaion pictures!

Tanti saranno i film horror distribuiti da Plaion Pictures nel 2023, tra tutti gli attesi Terrifier 2 e Winnie The Pooh – Blood and Honey.

Sono tanti i film Horror che Plaion Pictures ha annunciato per la distribuzione e, in modo anche inaspettato, molti di questi sono dei titoli davvero attesissimi dai fan del genere, come ad esempio Terrifier 2 e Winnie The Pooh – Blood and Honey.

La notizia che entusiasma moltissime persone e amanti del genere però è l’arrivo in Italia di Terrifier 2, il quale dovrebbe arrivare con Plaion Pictures insieme ad altri 11 nuovissimi film che saranno distribuiti nel 2023.

Terrifier 2, Winnie The Pooh – Blood and Honey e tanti altri

Tanti saranno i titoli che porteranno all’interesse diverse persone, ma in particolare pellicole come Terrifier 2, scritto e diretto da Damien Leone e che finalmente, dopo qualche discussione, arriverà anche nel nostro Paese. Terrifier 2 è noto al Box Office americano grazie anche al passaparola creato da maestri come Stephen King. Il caos che si creò attorno al film è stato capace di portare alcuni dei fan a sottoporre il film direttamente all’Academy come possibile candidato agli Oscar del 2023.

Fa notizia anche l’arrivo di Winnie The Pooh – Blood and Honey, rivisitazione del classico Disney in chiave Horror e live action. In questo caso, diversamente dal libro e dalle storie che riporta, Winnie e Pimpi si ritrovano ad essere assetati di sangue come non li abbiamo mai visti prima d’ora. Non ci vuole tanto a comprendere quanto questo film in pochissime ore sia diventato un fenomeno social, basti pensare a quei 9 milioni di visualizzazioni fatte in meno di due settimane solo con il trailer.

Un terzo film che è entrato a far parte della distribuzione Plaion per il 2023 è Orphan: First Kill. Qui, a differenza dei precedenti, ci troviamo davanti un horror-thriller psicologico e, inoltre, si tratta del prequel di Orphan, uscito nel 2009. Il film verrà diretto dal regista William Brent Bell, conosciuto per The Boy.

Vi sembra che sia finita qui? Ebbene no, perché per gli amanti del genere horror sono in arrivo anche altri film come Old Man e Project Legion, distribuiti tramite Midnight Factory, nonché una sezione della stessa Plaion.

Non solo horror

Oltre Terrifier 2 e gli altri horror precedentemente elencati, sono in arrivo anche Silent Night, action movie che segna il ritorno di John Woo. Inoltre, da Sam Raimi e Roy Lee, verrà rilasciato Boy Kills World, un action thriller che ha come ambientazione un mondo distopico come protagonista Bill Skarsgard, interprete di IT.

Nella lista si aggiunge anche Haunted Heart, un thriller romantico diretto dal regista premio Oscar Fernando Trueba con protagonisti Matt Dillon e Aida Folch.