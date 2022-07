The Amazing Spider-Man 3: un ex avvocato della Marvel dice che si potrebbe fare

Ieri, 4 luglio, The Amazing Spider-Man ha compiuto 10 anni dal suo esordio nelle sale cinematografiche e, nonostante il suo non fu un successo totale, a distanza di tempo i fan sono più che determinati nel chiedere alla Sony un terzo capitolo della saga con Andrew Garfield, soprattutto dopo la sua comparsa nel recente campione d’incassi, Spider-Man: No Way Home.

Si è parlato tanto di un possibile The Amazing Spider-Man 3 e i rumor non si sono mai fermati, ma l’argomento prevede diversi nodi da sciogliere prima di poter avere qualcosa di concreto. Tra questi c’è anche una discussione legale sui diritti del personaggio, conteso tra Marvel e Sony, ma a fare chiarezza sul discorso interviene un ex avvocato della Marvel, Paul Sarker, che in una recente intervista con Screenrant ha dichiarato: