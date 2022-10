The batman 2: il sequel arriverà nel 2025?

Ore concitate per il nuovo DC Studios, che dopo aver annunciato James Gunn e Peter Safran al comando come co-presidente e CEO, si prepara a recuperare il tempo perso, anche attraverso The Batman.

L’universo di The Batman è pronto ad espandersi con l’arrivo della serie spin-off su Arkham Asylum, la quale ha da poco trovato il proprio showrunner, ovvero il regista Antonio Campos, ma quanto ci vorrà per vedere un sequel vero e proprio?

Stando a quanto riportato da Variety, nel rapporto sulla nuova DC che sta per nascere ci sarebbero anche delle informazioni relative all’universo dell’Uomo-Pipistrello interpretato da Robert Pattinson. Secondo dato rapporto, Matt Reeves, regista del primo capitolo, starebbe lavorando in questo momento alla stesura della sceneggiatura del sequel. La cattiva notizia è che, proprio per questo work in progress della scrittura, si prevede che il film possa non uscire nella sale prima del 2025.

Provando quindi ad immaginare una possibile linea temporale delle uscite dedicate all’universo di The Batman, il primo prodotto correlato ad essere distribuito dovrebbe essere The Penguin, spin-off dedicato al personaggio interpretato da Colin Farrell, ambientato una settimana dopo gli avvenimenti visti in The Batman. Resta il dubbio invece sulla serie spin-off concentrata su Arkham, che potrebbe uscire sia prima che dopo il sequel con Robert Pattinson.