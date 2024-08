The Bear 4, quando esce? Quello che sappiamo

La terza stagione di The Bear, come le due precedenti, ha riscosso tantissimo successo. Molti sono i fan che hanno aspettato impazientemente l’uscita delle nuove puntate e che, anche visto il finale, non vedono l’ora di avere una quarta stagione. La terza stagione ha infatti lasciato gli spettatori in attesa di diverse risposte, soprattutto per quanto riguarda il futuro del ristorante al centro della storia.

The Bear 4 è stata confermata?

Visto il successo della prima stagione e ancora di più dopo i risultati ottenuti dalla seconda, i media hanno dato per certo il rinnovo non solo per la terza stagione, confermato poi da Disney, ma anche per una quarta. Questo capita molto spesso quando il riscontro del pubblico è estremamente positivo, ma normalmente il tutto viene anche confermato nel breve termine.

Deadline aveva affermato che la serie sarebbe stata rinnovata per una terza e una quarta stagione e che le riprese di The Bear 4 sarebbero avvenute proprio poco dopo la fine delle precedenti, senza una lunga pausa. Il tutto, come già detto, non è stato mai confermato e soprattutto non ci sono notizie sulle riprese della 4 stagione che, stando a ciò che aveva annunciato Deadline, a quest’ora dovrebbero essere terminate. Nonostante non sia stata data alcuna certezza o conferma, The Bear avrà con altissime probabilità una quarta stagione molto presto.