Cosa vedere su Netflix questa settimana? Ecco le novità in arrivo

È appena iniziata una nuova settimana e di conseguenza sono in arrivo anche tante novità che arricchiranno ulteriormente il catalogo di Netflix. La nota piattaforma streaming continua a rilasciare numerosi titoli inediti e non, offrendo sempre qualcosa in grado di accontentare una buona fetta de suoi abbonati.

Tra le novità di questa settimana, troviamo la nuova commedia francese Nice Girls, la serie mystery GG Precinct e il nuovo thriller sudcoreano: Se un albero cade in una foresta. Nei prossimi giorni, inoltre, è in arrivo il nuovo film ispirato all’anime di Sailor Moon e l’ultima avventura ricca di adrenalina di John Wick. Ecco quindi le migliori nuove uscite da tenere d'occhio questa settimana su Netflix, dal 19 al 25 agosto.

Netflix: le uscite di Martedì 20 agosto

Untold: The Murder of Air McNair – film documentario originale

La tragica fine del leggendario quarterback Steve McNair, ucciso nel 2009 dalla sua amante, sarà al centro di un nuovo documentario in arrivo su Netflix. Il film esplorerà la carriera di McNair nella NFL con i Tennessee Titans, ma si concentrerà anche sugli inquietanti dettagli che riguardano il suo sconvolgente omicidio.

Terror Tuesday: Extreme – serie tv originale

Un'altra novità di Netflix è una nuova serie tv horror che promette un'alta dose di glaciali brividi lungo la schiena. Ispirata al programma radiofonico thailandese Angkhan Khlumpong, Terror Tuesday: Extreme presenta otto storie basate su esperienze reali raccontate dagli ascoltatori. Ogni episodio, diretto da un diverso regista e con un cast eccezionale, esplorerà le varie sfaccettature della paura.

Netflix: le uscite di Mercoledì 21 agosto

The Cowboy War: la sparatoria all’O.K. Corral – docuserie originale

Questa settimana arriva un documentario ad episodi che esplorerà la storica rivalità tra Wyatt Earp e Ike Clanton, offrendo ricostruzioni dettagliate della celebre sparatoria all’O.K. Corral. Un must per gli appassionati dell'epoca e del genere western, che avranno l’opportunità di scoprire nuovi dettagli su un evento che ha segnato un’epoca.

Pop Star Academy: KATSEYE – docuserie originale

Netflix presenta una nuova docuserie che segue la nascita delle KATSEYE, il primo gruppo musicale internazionale creato dalla collaborazione tra HYBE e Geffen. Lo show segue 20 giovani aspiranti popstar provenienti da tutto il mondo, unite da un unico obiettivo: diventare delle celebrità. Gli spettatori potranno assistere al loro duro percorso di formazione, scoprendo chi di loro riuscirà a realizzare il sogno di diventare una popstar.

L’incidente – serie tv originale

La nuova serie intrigante che racconta come una festa di compleanno si può trasformare in una tragedia, con conseguenze devastanti per una comunità unita. Le ripercussioni dell’incidente stravolgeranno vite, distruggendo legami familiari, amicizie e storie d’amore.

Nice Girls – film originale

La trama di Nice Girls ruota attorno a un’improbabile squadra composta da una poliziotta ribelle, una detective scrupolosa e un ex hacker affascinante. Insieme, si impegnano a risolvere il mistero di un agente scomparso, cercando al contempo di prevenire un disastro a Nizza. La commedia crime vede protagonisti Alice Taglioni, Stefi Celma, Baptiste Lecaplain e Noémie Lvovsky.

Le uscite di Giovedì 21 agosto

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos – Il film – film originale

Dopo il successo del film del 2021, Netflix riserva una nuova sorpresa per i fan di Sailor Moon. In Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos – il film, le guerriere Sailor affrontano una nuova minaccia che rischia di distruggere la pace faticosamente conquistata. Questo film è destinato a concludere l’epica saga, portando sul grande schermo l'ultimo capitolo del famoso manga di Naoko Takeuchi.

GG Precinct – serie tv originale

La nuova serie crime taiwanese GG Precinct mette al centro una giovane capitana di polizia e un detective impacciato, che insieme si ritrovano a dover risolvere una serie di omicidi legati a misteriosi giochi di parole. La coppia, pur improbabile, dovrà decifrare gli enigmi lasciati da un astuto serial killer.

That’s 90 Show 2 (parte 2) – serie tv originale

Questa settimana su Netflix verranno rilasciati gli episodi finali della seconda stagione di That’s 90 Show. Ritroveremo Red, Kitty, Leia Forman e gli altri personaggi dello spin-off della famosa sitcom, che segue le avventure della figlia adolescente di Eric Forman e Donna Pinciotti durante l’estate del 1995 a Point Place.

Le uscite di Venerdì 23 agosto

Se un albero cade in una foresta – serie tv originale

Netflix introduce nel suo catalogo una nuova serie thriller coreana diretta da Mo Wan-il. Ambientata in una tranquilla estate, la trama segue l’arrivo di una donna misteriosa in una casa vacanze, questo evento dà vita una serie di fatti drammatici che sconvolgeranno la quotidianità del proprietario e di chi gli sta intorno.

Incoming – I nuovi arrivati – film originale

Incoming – I nuovi arrivati è una commedia fresca e divertente firmata Netflix, scritta da Dave e John Chernin. La storia segue quattro adolescenti che, durante la loro prima settimana di scuola superiore, si infiltrano nella festa più esclusiva dell’anno. La serata promette caos e follia, con tanti imprevisti e disastri in arrivo.

Tòkunbọ̀ – Una corsa contro il tempo – film originale

In questo thriller-drama nigeriano di Netflix, un ex contrabbandiere di auto ha solo tre ore per consegnare la figlia di un importante funzionario al suo rapitore, o la sua famiglia pagherà il prezzo. La trama combina tensione e dramma in un’avvincente corsa contro il tempo.

Netflix: le uscite di Sabato 24 agosto

John Wick 4 – film