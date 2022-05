Amazon ha mantenuto la sua promessa. Infatti, con un tweet di Erik Kripke sull’account ufficiale di The Boys, era stato annunciato l’arrivo di un nuovo trailer della stagione 3 di The Boys, e ora è finalmente online.

Le prime due stagioni di The Boys ci hanno abituato a scene irreverenti, violente e volgari; tutti elementi che sembrano essere presenti a giudicare dal trailer appena pubblicato. Una stagione che non sembra di aver avuto un calo nei toni tipici della serie tv.

La violenza e le scene splatter tipiche della serie non mancano, ma anche altri elementi sono stati evidenziati nel trailer: si inizia con Homelander (Patriota) in difficoltà poiché di fronte agli occhi del pubblico, ora lui rappresenta un uomo vittima di una delusione d’amore con la donna sbagliata. Una situazione molto differente dalla realtà, come dice Starlight a Hughie. Patriota sta perdendo il controllo e serve qualsiasi mezzo possibile per poterlo fermare, come per esempio Butch che si inietta un siero per diventare un supereroe per 24h.

Soldier Boy in The Boys

Il personaggio di Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, farà il suo debutto nella terza stagione di The Boys, insieme ad altri personaggi del gruppo Payback (ovvero la parodia degli Avengers).