God of War Ragnarok: in arrivo la patch 1.03

A meno di una settimana dall’uscita dell’attesissimo God of War Ragnarok, è in arrivo la patch 1.03 che porterà con sé una serie di migliorie.

Manca sempre meno al fatidico 9 novembre, giorno dell’uscita dell’attesissimo God of War Ragnarok, il quale sarà disponibile per PS5, PS4 PRO e PS4.

God of War Ragnarok è lapalissianamente uno dei titoli più attesi del 2022, tanto che in molti lo vedono già come il possibile GOTY 2022. Il primo capitolo è stato osannato da molti nel corso degli anni, aggiudicandosi il GOTY nel 2018 e l’appellativo, quasi all’unanime, di capolavoro.

L’attesa che si porta dietro questa nuova produzione targata Santa Monica Studio è gargantuesca, proprio per questo la software house californiana non vuole deludere tutti fan che nel corso degli anni l’hanno supportata e sostenuta.

Nella giornata di ieri è arrivata la patch 1.03 di God of War Ragnarok, la quale porta con sé una serie di migliorie per una delle produzioni di punta della line-up esclusiva di PS5 e PS4. Di seguito troverete tutte novità introdotte dall’aggiornamento:

Risolti alcuni casi in cui l’applicazione si arrestava in modo anomalo

Risolti diversi bug per alcune funzioni di accessibilità

Risolti problematiche riguardanti le performance del gioco

Ottimizzazione aggiuntiva per combattimenti, progressione, economia, esplorazione, fotocamera e narrativa

Ottimizzazione dell’esperienza di gioco con Dualsense

Come potete ben vedere, non vi sono enormi miglioramenti. In tutto ciò però possiamo leggere la volontà di Santa Monica Studio nell’offrire la migliore esperienza possibile ai videogiocatori, così che possano godere appieno dell’ultima avventura di Kratos e Atreus nelle lande gelide norrene.