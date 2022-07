The First Slam Dunk: ecco il primo teaser trailer

Un primo teaser annuncia il film di Slam Dunk, nonché il primo trailer completo. Il film, secondo quanto riportato dal teaser, si intitolerà The First Slam Dunk.

Il film riporterà la storia dell’anime e del manga. Slam Dunk è, infatti, ambientato in un liceo giapponese. Il protagonista, Hanamichi Sakuragi, è un giovane teppista non molto fortunato con il gentil sesso che, per conquistare la ragazza della quale si è innamorato, inizia a giocare a basket, sport da lei amato. Anche se all’inizio trova delle complicazioni, grazie all’altezza e alla sua prestanza fisica, il protagonista diventa un grande giocatore di pallacanestro.

Il Manga creato da Takehiko Inoue, uscì in Giappone tra il 1990 e il 1996. La prima volta in Italia fu pubblicato da Panini nel 1997. L’Anime invece è composto da centouno episodi, trasmessi dal 1993.

La storia fu una dei prime ad introdurre il gioco del basket in un manga. Quest’ultimo, riscosse talmente tanto successo che in Giappone le iscrizioni ai corsi di basket ebbero una impennata.

Il film è diretto e sceneggiato dallo stesso Takehiko Inoue e questo fa tirare ai fan un sospiro di sollievo, in quanto il suo diretto coinvolgimento, renderà la pellicola molto fedele alla sua controparte cartacea.

Il film sarà disponibile nelle sale giapponesi il 3 dicembre di quest’anno.