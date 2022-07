Black Adam: diamo un primo sguardo al villain

Il film di Black Adam, schiavo egizio tornato in vita con poteri divini, uscirà nelle sale il 20 ottobre 2022. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film è diretto dal regista Jaume Collet-Serra (Orphan, La maschera di cera) e fa parte dell’DC Universe. Il cast prevede Dwayne Johnson nei panni di Black Adam e Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate.

Il personaggio di Black Adam, facente parte dell’universo DC Comics, è stato creato da Otto Binder e C.C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è il nemico numero uno di Shazam ed ha a disposizione grandi poteri derivanti dalle divinità egizie.

Dal trailer, reso disponibile a giugno, non era ancora stato svelato il villain della storia, che pare essere Sabbac, un terribile demone che s’impossessa del corpo della persona che lo evoca. Un po’ come fa Shazam, Sabbac acquisisce i suoi poteri invocando il suo nome.

La scoperta del villain non è arrivata da leaks di immagini rubate da set o dichiarazioni non ufficiali, ma da un giocattolo: la McFarlane Toys ha infatti pubblicato un post mostrando il terribile demone.

Non ci resta quindi che attendere in trepidante attesa la prima immagine ufficiale del demone Sabbac in un futuro trailer di Black Adam.