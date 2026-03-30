The Housemaid 2, svelata la data di uscita del sequel con Sydney Sweeney

A pochi giorni dall'entrata nel cast di Kirsten Dunst, è appena arrivata anche un'altra importante e quanto più attesa notizia riguardo al franchise tratto dai libri della Mcfadden.
Dopo l'uscita italiana di Una di Famiglia - The Housemaid del primo gennaio, dopo meno di 4 mesi abbiamo già la data di uscita del sequel. Come prevedibile, adatterà il secondo libro della serie, "Housemaid's Secret".
Ecco quando uscirà The Housemaid 2
Lionsgate ha appena annunciato che il sequel di The Housemaid con Sydney Sweeney protagonista è fissata ufficialmente per il 17 dicembre 2027.
Alla regia tornerà lo stesso regista del primo film, Paul Feig e il titolo confermato sembra proprio essere The Housemaid's Secret. Per quanto riguarda l'Italia non ci sono dettagli approfonditi, ma si presume in un titolo che riprenda il concetto di "segreto dietro la porta".
Nel cast confermati Sydney Sweeney, Michele Morrone e Kirsten Dunst, mentre rimane dubbia la partecipazione di Amanda Seyfried.