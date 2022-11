The Last of Us: la serie tv ha una data d’uscita

La serie tv The Last Of Us, firmata da HBO e basata sull’omonimo videogioco, ha finalmente una data d’uscita: il 15 gennaio 2023.

Una delle serie tv più attese del 2023 è sicuramente The Last of Us, prodotta da HBO e ispirata all’omonimo videogioco di successo firmato Naughty Dog.

Numerose indiscrezioni nella giornata di ieri avevano fatto trapelare la data d’uscita del nuovo prodotto televisivo e finalmente, oggi, è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’emittente americana: il 15 gennaio 2023 (ed in Italia il giorno successivo).

La nuova serie tv promette di essere molto fedele al videogioco da cui trae ispirazione; infatti, insieme al creatore di “Chernobyl” Craig Mazin, al tavolo della regia e della produzione si è seduto anche il regista della saga videoludica Neil Druckmann.

Inoltre, è stato rilasciato anche un ulteriore poster ufficiale che vede i due protagonisti Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) in un’ambientazione tipica dell’immaginario del mondo post-apocalittico di The Last of Us.

Circa vent’anni dopo dall’insorgere dell’epidemia del Cordyceps, nella serie tv ritroveremo i due protagonisti fuoriuscire dalla zona di quarantena ed attraversare il territorio americano; un viaggio che si rivelerà difficile e straziante, in cui Joel ed Ellie dovranno fidarsi l’uno dell’altra e fronteggiare i vari ostacoli lungo il loro cammino: gli infetti e l’umanità stessa.

Sebbene sia fortemente ispirato al videogioco originale, HBO ha chiesto ai due attori protagonisti di non giocarlo poiché l’intento è comunque quello di servire agli spettatori un prodotto innovativo.

The Last of Us è una co-produzione PlayStation Production, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog; verrà trasmessa negli Stati Uniti da HBO ed in Italia (il giorno successivo) da Sky Italia e in streaming da NOW a partire dal 16 gennaio 2023.