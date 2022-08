The Last Of Us Parte 1: nuovo video gameplay online

Sebbene sia un gioco uscito nel 2013 su PlayStation 3, The Last Of Us continua ad essere uno dei giochi più amati dal pubblico e l’attesissimo remake in uscita sulla console Sony next-gen ne è la conferma.

Definito “il canto del cigno” per la console Sony, il gioco era già stato riproposto in chiave rimasterizzata su PlayStation 4 riscuotendo un notevole successo; inoltre, era stato anche inserito nei giochi gratis forniti con l’abbonamento PlayStation Plus.

Naughty Dog (casa sviluppatrice della saga) e Sony hanno deciso di riproporre il gioco ormai diventato cult anche in chiave next-gen, utilizzando il motore grafico già visto in The Last Of Us Parte 2.

Gli scenari e la trama non sono stati toccati, quindi non sono stati aggiunti capitoli aggiunti né nuove ambientazioni. I miglioramenti grafici sono ammirabili dai vari trailer pubblicati dalla Naughty Dog, con dei modelli di personaggi tra i più curati e definiti mai visti in un videogioco.

Il gioco è stato definito “remake” perché notevoli migliorie sono state applicate anche per quanto riguarda il gameplay, ma fino ad ora non molto è stato mostrato al pubblico.

A pochi giorni dal lancio è finalmente disponibile un video gameplay riguardante il capitolo ambientato nella città di Bill. Purtroppo, non riusciamo a cogliere i miglioramenti applicati all’IA dei vari nemici poiché i clickers non sono particolarmente dotati di abilità strategiche e tattiche.

The Last Of Us Parte 1 uscirà il 2 settembre su PlayStation 5 e in futuro anche su PC.