Nintendo Switch Mario Bundle: in arrivo in occasione del 10 marzo

Seppur emersa da alcuni rumor online, abbiamo la certezza che la Nintendo Switch Mario Bundle è realtà. Questo speciale bundle, dedicato all’idraulico più famoso del mondo, uscirà in tutti i negozi sul suolo americano a partire dal 10 marzo 2023 (in occasione della Giornata di Mario).

In occasione dell’uscita di Super Mario Bros. il Film. in tutte le sale, Nintendo ha previsto uno speciale pacchetto per la sua console di punta, il cui costo sarà 299$. Il bundle prevedrà al suo interno un modello di Nintendo Switch (versione base, non quindi il suo modello OLED) dotata di due JoyCon rossi, degli adesivi a tema con il film e uno di tre giochi di Mario da scaricare gratuitamente.

Nintendo Switch Mario Bundle: Un gioco da scegliere

Acquistando lo speciale bundle di Nintendo Switch avrete la possibilità di riscattare gratuitamente un codice download di uno dei seguenti giochi:

Mario Kart 8 Deluxe (2017)

Super Mario Odissey (2017)

Super Mario Bros U. Deluxe (2019)

Nonostante un’apparente delusione da parte dei fan della grande N, i quali avrebbero apprezzato maggiormente un bundle inclusivo di tutti e tre i titoli, molti altri giochi legati al mondo di Super Mario saranno disponibili ad un prezzo speciale di 39,99$ dal 5 all’11 marzo 2023. I giochi in questione sono:

Mario Party Superstars

Luigi’s Mansion 3

Donkey Kong Country Tropical Freeze

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario Maker 2

Yoshi’s Crafted World

Ad onor del vero, ancora nessun annuncio ufficiale è ancora stato rilasciato da parte di Nintendo, ma il rinvenimento della foto ritraente la scatola, assieme a tutte le altre informazioni emerse, non fanno ormai sorgere alcun dubbio sull’attendibilità della notizia.