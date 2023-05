The Lord of the Rings Gollum: svelata la durata

A venti giorni dal lancio, The Lord of the Rings Gollum torna a far parlare di sé con le ultime dichiarazione del produttore sulla longevità del titolo.

Indice dei contenuti The Lord of the Rings Gollum, ecco quanto durerà

Il romanzo epico high fantasy scritto da J. R. R. Tolkien tra il 1937 e il 1949, nel corso degli anni ha esercitato una profonda influenza sociale e mediatica, divenendo una delle opere letterarie di maggior successo del XX secolo. La creatura dell’autore britannico ha ispirato e continua a ispirare opere variopinte, tra cui videogiochi, nella fattispecie The Lord of the Rings Gollum, titolo sviluppato da Daedalic Entertainment all’interno del quale vestiremo i panni di Gollum durante gli eventi narrati ne La Compagnia dell’Anello.

The Lord of the Rings Gollum, ecco quanto durerà

Quando mancano solo venti giorni al lancio ufficiale di The Lord of the Rings Gollum, Daedalic Entertainment, più nello specifico il produttore esecutivo Harald Riegler, attraverso un’intervista con GamingBolt ha offerto delle cortesi delucidazioni sulla longevità dell’avventura stealth ambientata nell’ormai iconica Terra di Mezzo.

“Un playthrough rilassato, con l’esplorazione degli ambienti meravigliosamente realizzati e l’ascolto dei dialoghi, richiederà circa 20 ore per essere completato”, ha spiegato Riegler, per poi aggiungere: “Gli appassionati di giochi d’avventura più scafati saranno in grado di completare il gioco più rapidamente, ma consigliamo a tutti di ritagliarsi il tempo necessario per respirare l’aria della Terra di Mezzo”.

Il trailer di The Lord Of the Rings: Gollum

Evidentemente conscio dell’ottimo lavoro svolto durante la realizzazione della Terra di Mezzo di The Lord of the Rings Gollum, il produttore Harald Riegler ha invitato tutti i giocatori ad evitare un’approccio teso verso delle corse a rotta di collo verso i titoli di coda e ad assaporare ogni singolo dettaglio dell’esperienza, che si presenta molto fedele all’opera originale di J. R. R. Tolkien.

Arrivati a questo punto non ci resta che aspettare la data di lancio fissata per il 25 maggio su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, così da testare con le proprie mani e i propri occhi uno dei giochi più attesi del 2023, sperando che mantenga le aspettative createsi.