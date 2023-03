The Lord of the Rings: Gollum, ecco il nuovo story trailer

Daedalic Entertainment ha pubblicato un nuovissimo trailer in cui viene svelata qualche informazione sulla storia di The Lord of the Rings: Gollum.

È dal 2021 che gli amanti del franchise di The Lord of the Rings aspettano con ansia di poter giocare ad un nuovo titolo incentrato su uno dei personaggi più misteriosi e interessanti della serie. The Lord of the Rings: Gollum è un titolo di natura stealth che ci permetterà di impersonare il famigerato hobbit mutato che si aggira per la Terra di Mezzo.

L’universo di Tolkien, l’autore del Signore degli Anelli, continua a conquistare i fan di tutto il mondo. Le opere cinematografiche cult e moderne ispirate al suo universo continuano ad essere le più apprezzate dagli amanti del genere fantasy.

Daedalic Entertainment, la casa di sviluppo dietro il titolo, ha pubblicato un nuovo trailer con un piccolo assaggio della storia su cui sarà incentrato il titolo.

Il lungo viaggio di Gollum

Gandalf e Thranduil in The Lord of the Rings: Gollum

Il trailer inizia con uno Smeagol completamente ossessionato dall’Anello del Potere. In una breve conversazione con il leader degli Elfi Thranduil, Gandalf, il grande stregone, è incitato a intraprendere provvedimenti nei confronti dell’Hobbit.

In questi due minuti di video possiamo osservare alcuni dei magnifici scenari che attraverseremo insieme a Gollum. Nel corso di questa avventura, affronteremo diversi nemici, come elfi, orchi e persino Nazgûl.

Ovviamente, Smeagol non è affatto preparato per affrontare questi grandi nemici e, per questo motivo, dovrà prenderli di sorpresa o raggirarli.

In questa storia mai raccontata, Gollum dovrà scoprire i piani che riguardano il ritorno del Signore Oscuro ma, per fortuna, non sarà da solo.

Ad aiutarlo, ci sarà un’elfa dalle sembianze peculiari. La giovane compagna aiuterà Smeagol durante la sua missione e ci permetterà di scoprire il lato più compassionevole del povero Hobbit.

Una storia fedele ai libri di J.R.R. Tolkien

Monte Fato in The Lord of the Rings: Gollum

La storia di The Lord of the Rings: Gollum si atterrà fedelmente a quella raccontata nei libri di J. R. R. Tolkien e partirà dalla prima spedizione a Mordor, momento in cui Gollum riesce a scappare dalla Bocca di Sauron e dal demone-ragno Shelob, fino alla fuga dal dungeon di Thranduil, Re degli Elfi e padre di Legolas.

Gollum riuscirà a sopravvivere in questi territori ostili grazie alle sue grandi capacità stealth e si infiltrerà in tante strutture leggendarie. Arrampicandosi e attaccando alle spalle i suoi nemici, Smeagol riuscirà a sopravvivere in questa Terra di Mezzo piena di pericoli.

Gollum e Smeagol, due personalità in contrasto

Gollum ossessionato dall’Anello del Potere

Uno degli aspetti più affascinanti di questo personaggio è sicuramente la sua doppia personalità in costante conflitto.

Durante la storia ci ritroveremo a dover fare delle scelte etiche e morali che cambieranno il corso della trama. Chi riuscirà a prevalere? L’aggressivo e cattivo Gollum o il metodico e gentile Smeagol?

The Lord of the Rings: Gollum arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 nel corso del 2023 e, successivamente, su Switch.