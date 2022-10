Indice dei contenuti Le prime immagini estrapolate da The Pale Blue Eye

Sarà Scott Cooper a dirigere il prossimo adattamento cinematografico di The Pale Blue Eye, romanzo di Louis Bayard. Cooper è noto per aver diretto film come: Black Mass e Crazy Heart, dove Jeff Bridges vinse l’Oscar al Miglior Attore. Il protagonista dell’adattamento sarà Christian Bale, che come alcuni ricorderanno, ha già collaborato altre due volte con il regista, in occasione de Il Fuoco della vendetta nel 2013 e Hostiles nel 2017.

L’atteso thriller horror targato Netflix vedrà Christian Bale nei panni di un detective in pensione, costretto a tornare a lavoro per indagare su una serie di omicidi all’interno di un’accademia militare del 1830. Il detective dovrà unire le forze con Edgar Allan Poe per risolvere l’oscuro caso che sta terrorizzando la cittadina.Nel cast, oltre il sopra citato Bale, possiamo trovare attori del calibro di: Gillian Anderson, Lucy Boynton, Toby Jones, Harry Lawtey, Timothy Spall, Simon McBurney e Robert Duvall.

Netflix, in occasione dell’uscita del primo teaser di The Pale Blue Eye, ha svelato anche la data d’uscita, che per l’Italia è fissata al 6 gennaio 2023.

Vanity Fair ha condiviso con il pubblico le prime immagini di The Pale Blue Eye, le quali arrivano direttamente dal film, mostrandoci oltre gli attori nei loro rispettivi ruoli, l’ambientazione e un’anteprima di ciò che vedremo.