Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ecco il trailer ufficiale!

Qualche ora fa vi avevamo avvertiti, qualcosa era nell’aria per Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Dopo indizi tweet e rumor vari, nel corso della stessa giornata è arrivato l’atteso primo trailer del nuovo film Marvel, atteso per la distribuzione nelle sale cinematografiche per il 17 febbraio 2023. Vi lasciamo qui sotto il freschissimo annuncio dei Marvel Studios.

This February, enter the Quantum Realm.



Watch the brand-new trailer for Marvel Studios’ #AntManAndTheWasp: Quantumania, only in theaters February 17, 2023. pic.twitter.com/ItUvZ6xJ0E — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 24, 2022

Il trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania non ha avuto vita facile visto che, nelle ore precedenti alla pubblicazione ufficiale, l’annuncio video è stato leakato, addirittura in versione HD. Per questo motivo, i Marvel Studios hanno dovuto ufficializzarlo anche prima del previsto, rispetto ad una possibile distribuzione notturna.

Cosa vediamo nel trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

Di certo c’è grande attesa e curiosità per quanto riguarda il nuovo film con protagonista Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Oltre ad esplorare maggiormente il Regno Quantico, la pellicola avrà il delicato compito di introdurre sul grande schermo il Kang di Jonathan Majors (Creed III), dopo averne vista una variante in Loki. Anche Bill Murray sarà nel cast di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, uno dei film più attesi del Marvel Cinematic Universe.

Nel trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania vediamo chiaramente sia il Kang di Jonathan Majors e sia Bill Murray, le due new entries della saga. Il video sembra voler indicare chiaramente un viaggio epico nel regno quantico con i protagonisti che ne vengono letteralmente risucchiati, e noi siamo pronti ad esserne altrettanto parte integrante.