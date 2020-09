Esclusive Ps5 al lancio: facciamo chiarezza!

Per quanto la nuova console Sony sia andata sold-out in pochissimo tempo, c’è poca chiarezza attorno al tema delle esclusive Ps5 al lancio. La line-up di una console è la spina dorsale del suo successo ed è pertanto doveroso mettere i puntini sulle “I”.

Durante la conferenza del 16 Settembre l’azienda non si è preoccupata di definire i titoli che saranno disponibili al lancio, ma si è concentrata sulle novità dei prossimi anni e sul prezzo.

Numerosi sono stati i fraintendimenti e le gaffe, dovuti ad una comunicazione non del tutto limpida, chiariti da comunicati e interventi di persone illustri.

Esclusive Ps5 al lancio

Iniziamo da uno dei titoli più attesi, cioè Spider-Man: Miles Morales. L’eroe simbolo di Sony avrà un seguito del recente gioco che ha spopolato tra i fan.

Da Peter Parker il focus si sposta su Miles, nuovo alter-ego dell’Uomo Ragno, protagonista di recenti saghe fumettistiche, film d’animazione e gadget Marvel.

Nonostante nei mesi passati si fosse diffusa l’idea che vedeva il gioco un’esclusiva Ps5, la verità è un’altra: Spider-Man Miles Morales sarà disponibile sia per Playstation 5 che Playstation 4 ad un prezzo di 59,99€.

Ovviamente Ps5 sarà un palco molto più performante per il titolo, ma chi non volesse passare alla Next-gen fin da subito può stare con il cuore in pace.

Demon’s Souls Remake è un altro gioco su cui si è dibattuto molto. Con un clamoroso auto-gol Sony ha specificato durante la conferenza come questa sia solamente un’esclusiva console temporanea.

Ma questa dichiarazione è stato un puro errore, in quanto, come conferma Sony stessa, Demon’s Souls Remake sarà esclusiva Playstation 5 totale e perpetua. L’opera Bluepoint è attesa per il lancio ad un prezzo di 79,99€.

Come ormai tutti sanno, Astro’s Playroom sarà integrato alla console e fungerà da demo delle funzionalità della macchina. Il precedente capitolo della serie ebbe una funzione simile per quanto riguarda il VR.

Destruction All-Stars: una delle esclusive Ps5

Infine arriviamo a Destruction All Stars e Sackboy Big Adventure, venduti rispettivamente a 79,99€ e 69,99€. Due opere dalla risonanza mediatica minore, che puntano soprattutto al pubblico casual e giovanissimo. Il divertimento è in primo piano, per due titoli che non fanno sicuramente gola a chi è abituato al gioco hardcore.

Aldilà delle esclusive Ps5, ci saranno ovviamente i titoli multipiattaforma cross-gen. In particolare, al lancio, avremo:

Call of Duty Black Ops: Cold War

Assassin’s Creed: Valhalla

Watch Dogs Legion

Marvel’s Avengers

Fifa 21

Nba 2K21

Fortnite

God of War: Ragnarok. Esclusiva prevista per il 2021

Nei mesi successivi se ne aggiungeranno molti e molti altri e nel 2021 vedremo probabilmente la vera e propria esplosione della Next-Gen.

Playstation 5 uscirà in Italia il 19 Novembre di quest’anno ed i pre-order sono al momento esauriti presso tutti i rivenditori. Consultate il sito ufficiale per novità in merito.