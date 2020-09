Titoli di lancio Xbox Series X|S: 12 giochi disponibili

E’ il momento di dare uno sguardo ai titoli di lancio Xbox Series X|S, dopo aver fatto il punto su quelli di Playstation 5. Microsoft ha messo in piedi un palinsesto di 12 titoli che consistono sia di esclusive che di multi-piattaforma. In piena tradizione dell’azienda di Redmond, le esclusive saranno disponibili assieme all’abbonamento Gamepass sin dal giorno della loro pubblicazione.

A differenza di Playstation 5, inoltre, Series X|S garantiscono la totale retro-compatibilità verso TUTTI i titoli mai usciti per le console Xbox. Un vantaggio relativo, rispetto alla concorrenza, ma che estende a dismisura il parco titoli delle due sorelle X e S. Ricordiamo che invece Sony offre altrettanto solo verso Playstation 4.

Gears Tactics: uscito mesi fa su PC

Vediamo dunque se i titoli di lancio Xbox Series X|S sono all’altezza della rivale Playstation 5.

Titoli di lancio Xbox Series X|S

Gears Tactics

Tetris Effect

Yakuza Like a Dragon

The Falconeer

Assassin’s Creed: Valhalla

Madden 21

Dirt 5

Destiny 2: Beyond Light

Call of Duty Black Ops: Cold War

Watch Dogs Legion

Devil May Cry V: Special edition

Nba 2K21

A questi titoli si aggiunge Fifa 21 che supporterà lo smart delivery su entrambe le console. Ciò significa che una volta acquistato il gioco su Ps4 o Xbox One avrete l’upgrade gratuito Next-gen.

Seppur inizialmente previsto per fine anno, Halo Infinite è stato purtroppo rimandato ad un generico 2021 a causa dei rallentamenti da Coronavirus. Un altro tripla A che si attendeva per l’uscita era Hellblade 2, ma Ninja Theory non ha ancora dichiarato la data d’uscita. Molto probabilmente anche l’action dai toni dark sarà disponibile dal 2021.

Il trailer di presentazione di quest’ultima fatica dello studio di Heavenly Blade è tra le più promettenti tra quelle annunciate per Xbox Series X|S. In particolare il trailer di presentazione ha lasciata i fan a bocca aperta per il dettaglio grafico dei volti dei personaggi.

Infine con il lancio di Series X|S dovremmo entrare in una fase decisiva per Project X Cloud, il servizio dedicato al gaming in streaming di Microsoft. Con la propria console come server, si potrà giocare su qualsiasi dispositivo della casa.

In seguito alla diatriba con Apple, il servizio non sarà disponibile sui prodotti della mela. Tutti gli utenti Android, invece, potranno dare libero sfogo alla propria voglia di gaming.

Una delle esclusive dei titoli di lancio Xbox Series X

L’uscita prevista per il 10 Novembre anticipa di poco più di una settimana quella di Cyberpunk 2077, che probabilmente su Xbox Series X darà il meglio di sè per il mondo console.