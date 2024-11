Toy Story 5 sarà giocattoli vs. tech: ecco l’annuncio del D23

Woody e Buzz Lightyear torneranno per un'altra avventura in Toy Story 5 della Disney Pixar, con Andrew Stanton alla guida come regista e sceneggiatore.

Durante l'evento D23, Stanton ha svelato che questa volta i nostri amati giocattoli si troveranno di fronte ad una sfida inedita: dovranno affrontare la tecnologia e gli apparecchi elettronici che stanno conquistando l'attenzione dei bambini.

La notizia del nuovo capitolo della saga era stata inizialmente confermata dal CEO della Disney, Bob Iger, nel febbraio 2023. In quell’occasione, Iger aveva anche annunciato nuovi capitoli delle franchise di Frozen e Zootropolis. Sebbene non fossero stati rivelati ulteriori dettagli, era chiaro che Toy Story 5 non sarebbe stato uno spin-off come Lightyear, ma un ritorno alla storia principale incentrata su Woody e Buzz.

Toy Story 5: i dubbi dei fan e la data di uscita

Pochi mesi dopo l'annuncio di Iger, Tim Allen è apparso a The Tonight Show e ha confermato che la Disney aveva contattato lui e Tom Hanks, con l’intento di riunire la coppia per il potenziale sequel. Allen, pur esprimendo inizialmente qualche dubbio riguardo al progetto, aveva detto: "Mi chiedevo se quattro fossero troppi. E cinque saranno troppi?". Tuttavia, aveva poi aggiunto che il nuovo sceneggiatore è lo stesso di uno dei capitoli precedenti, e ha affermato che "Se non fosse stato sicuro di fare un buon lavoro, non l’avrebbe fatto. Potrebbe essere un modo molto, molto interessante di riunire i personaggi".

Toy Story 4, uscito nei cinema nel 2019, ha riscosso un enorme successo sia di critica che di pubblico, incassando oltre un miliardo di dollari al botteghino mondiale. Nonostante le preoccupazioni iniziali dei fan, il quarto film non è stato il "distruttore" della saga e, seppur con qualche forzatura, è riuscito a concludere in modo coerente l'avventura dei nostri amati giocattoli. La stessa preoccupazione per Toy Story 4, però, si riverserà sul nuovo capitolo, che almeno all'apparenza sembra essere solo l'ennesimo tentativo di spremere una delle saghe Disney Pixar più amate di sempre. Solo il tempo potrà dire chi avrà ragione e noi siamo pronti ad essere sorpresi, un po' come accaduto con il quarto film.