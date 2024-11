Biancaneve, ecco il primo teaser trailer al D23: Rachel Zegler canta “Impara a Fischiettar”

Sul palco erano presenti entrambe le star del film: Gal Gadot , che nel film interpreta la malvagia antagonista, ha descritto il suo personaggio con queste parole: "È cattiva, è magica, è deliziosa" ; Rachel Zegler , che interpreta Biancaneve, ha presentato la clip al pubblico presente al Honda Center, sottolineando come si tratti di una scena cult del quale tutti hanno memoria . Infatti, vediamo Biancaneve insieme ai sette nani mentre canta "Impara a fischiettar" , o quanto meno questo è il titolo della canzone per noi italiani. La principessa si trova nella casa dei nani, dove danza e pulisce con una voce cristallina e melodiosa.

Alla regia troviamo Marc Webb, già noto per The Amazing Spider-Man e 500 giorni insieme, mentre la sceneggiatura è firmata da Greta Gerwig, regista del film Barbie, e da Erin Cressida Wilson. Marc Platt produce il film, mentre Andrew Burnap, vincitore di un Tony Award, interpreta un nuovo personaggio maschile creato appositamente per questo adattamento. Le protagoniste assolute della pellicola saranno però Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva e Rachel Zegler in quelli di Biancaneve. Le canzoni originali sono state scritte dal duo Benj Pasek e Justin Paul, vincitori del premio Oscar per La La Land.