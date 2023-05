Giugno 2023: ecco le uscite per i videogiochi

Ripercorriamo insieme tutte le uscite di giugno 2023 per i videogiochi!

Si avvicina sempre di più giugno 2023 e con esso tutte le uscite videoludiche più importanti del mese. Non mancano dei super titoli come gli ultimi capitoli di Final Fantasy e Diablo, ci saranno però moltissimi altri giochi più o meno importanti durante tutto il mese.

Street Fighter 6 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC) – 2 giugno:

Fighter game sviluppato da Capcom. È il sesto capitolo della serie e presenta grafica migliorata e nuovi personaggi giocabili. Tra le novità più importanti abbiamo la meccanica “Critical Arts”, una modalità storia completamente nuova e un sistema di personalizzazione dei personaggi.

Amnesia: The Bunker (PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 6 giugno:

Gioco horror in prima persona in cui dovrai sopravvivere alla solitudine di un desolato bunker della prima guerra mondiale con un solo proiettile nel caricatore e affrontare gli orrori che infestano l’oscurità. Si può considerare come una sorta di reboot della famosa saga di Amnesia.

Diablo IV (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 6 giugno:

Sequel della famosissima saga Dungeon Crawler, GDR action. Dovrete distruggere il male padroneggiando le innumerevoli abilità e facendo spedizioni pericolose alla ricerca di nemici e bottino.

Layers of Fear (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 15 giugno:

Nuovo gioco della serie Layers of Fear sviluppato da Bloober Team e Anshar Studios. È un avventura horror in prima persona incentrata sull’esplorazione e sulla narrazione.

F1 23 (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 16 giugno:

É un videogioco sportivo dedicato alla formula uno sviluppato da Codemasters, orami da un paio di anni sotto il controllo di Electronic Arts

Aliens: Dark Descent (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 20 giugno:

Action a squadre per giocatore singolo ambientato nel franchise di Alien. Guida i soldati in tempo reale e ferma l’insorgenza di un tipo nuovo e terrificante di Xenomorfo sulla luna di Lethe.

Crash Team Rumble (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) – 20 giugno:

Multiplayer online battle arena della serie Crash Bandicoot. Si tratta di un gioco competitivo in cui due squadre composte da quattro giocatori si sfidano in una serie di minigiochi.

Final Fantasy XVI (PS5) – 22 giugno:

Action RPG ambientato in mondo fantasy medievale diviso in diverse fazioni in lotta tra loro. È il primo capitolo della saga di Final Fantasy, di cui abbiamo anche scritto un approfondimento, ad arrivare su PS5.

Dopo aver esaminato le uscite più attese, non dimentichiamoci di tutte le altre novità che arriveranno sul mercato sempre nel mese di giugno: