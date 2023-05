Obiettivi xbox: basta ai giochi semplici da completare

Tutti i giocatori sapranno che su ogni piattaforma è possibile tenere traccia del completamento di un gioco tramite sfide da completare.

Come su PlayStation ci sono i Trofei, su Xbox abbiamo invece gli Obiettivi. Spesso, questi propongono delle sfide non propriamente evidenti in game e richiedono una grande dimestichezza col gioco.

Questi punti servono puramente alla gratificazione personale e per dimostrare agli altri giocatori online la propria bravura.

Ultimamente però, in tantissimi giochi moderni, non si ritrova lo stesso livello di sfida nell’ottenere i Trofei o gli Obiettivi.

Obiettivi troppo facili per Xbox

In molti giochi vi sarà capitato di ottenere degli Obiettivi semplicemente avanzando nella storia. Ciò può sembrare completamente normale solo se il titolo presenta delle altre sfide con punteggio maggiore da completare.

Molti giochi indie, però, tendono a non avere delle sfide vere e proprie da introdurre. Questo significa che, per poter “masterare” il gioco basta semplicemente giocarlo senza alcun impegno.

La situazione è, però, peggiorata ulteriormente da quando sono stati introdotti sullo store una valanga di titoli spam che puntano unicamente ad accumulare Obiettivi senza che il giocatore faccia assolutamente nulla.

La nuova politica di Xbox

A tal proposito, Xbox ha deciso di fare una pulizia generale dello store introducendo alcune nuove regole al sistema di certificazione.

Prima di tutto, non saranno accettati giochi che permettono di poter sbloccare l’intera lista di Obiettivi in pochi minuti.

Tutti gli Obiettivi dovranno richiedere un input da parte del giocatore, a meno che non sia specificatamente richiesto dal gameplay.

L’era in cui fissare uno schermo per ottenere punteggi sta per finire e stimolerà gli sviluppatori a creare titoli interessanti.

Per il momento non è chiaro come Xbox si occuperà del controllo dei giochi nello store e di come verranno verificati tutti gli Obiettivi per ogni singolo titolo.

La pulizia del negozio di Xbox sarà sicuramente una cosa che i fan gradiranno e permetterà ai giocatori di cercare il prossimo titolo da giocare con più comodità.