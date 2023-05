Metal gear solid delta: snake eater, che sorpresa sony!

Durante il PlayStation Showcase 2023 sono stati annunciati diversi titoli che usciranno prevalentemente nel 2023.

Uno di questi è Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, una sorpresa davvero apprezzata dai fan della saga il cui annuncio ha dato una carica in più allo showcase.

La live in generale non ha creato tanto hype ma è riuscita comunque a presentare dei titoli interessanti e di tutti i generi.

Metal Gear Solid Delta, il remake che i fan di Metal Gear aspettavano

La serie di Metal Gear ha segnato il mondo videoludico in diversi modi grazie alla creatività e all’ingegno del suo originale creatore Hideo Kojima.

Metal Gear Solid 3 si può considerare uno dei titoli più importanti della serie dato che qui si scoprono le origini dell’iconico Solid Snake.

Da quando Kojima ha lasciato Konami per poi creare la Kojima Productions, le ipotesi di un ritorno della serie hanno incominciato a vacillare.

Da tanto tempo giravano rumor un fantomatico remake del terzo capitolo ma, date le poche informazioni al riguardo, i giocatori non hanno dato peso a queste voci.

Finalmente l’evento di Sony ha riempito di gioia i fan della serie con l’annuncio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Durante la presentazione, non si è subito capito di cosa si trattasse il gioco di Konami. Le prime scene del trailer mostravano varie creature mangiate da predatori sempre più grossi e feroci finché nella fitta giungla non si scorgeva Solid Snake.

Nella conferenza stampa di Konami è stato specificato che Metal Gear Solid Delta sarà un remake fedele all’originale del 2004 per PS2.

Sarà perciò incluso l’intero cast dei doppiatori originali ma non è chiaro se i dialoghi verranno registrati nuovamente o se verranno “svecchiati” digitalmente.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Metal Gear Solid Delta non è stata l’unica chicca dell’evento a tema Metal Gear. Subito dopo la presentazione del remake è stato annunciato anche l’arrivo dei primi tre capitoli della serie sulle console next-gen.

I titoli in questione sono: Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (la versione della HD Collection) e Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Questa Master Collection che arriverà in autunno è stata etichettata come Volume 1. L’indicizzazione fa intuire che in futuro verranno ripubblicati i restanti titoli del franchise per le console di nuova generazione.

Il messaggio degli sviluppatori del remake

Dopo l’annuncio, Konami ha pubblicato una breve lettera indirizzata ai fan da parte del team di sviluppatori che stanno lavorando a Metal Gear Solid Delta.

Sfortunatamente, Hideo Kojima non sta partecipando al progetto, ma la squadra di Konami è comunque entusiasta di lavorare ad una serie tanto amata dal pubblico.

Il team si sta impegnando per realizzare un ecosistema dove i fan possano rigiocare il franchise sulle ultime piattaforme.

Metal Gear Solid 3 è stato il titolo più apprezzato della serie e la squadra sta dedicando tutte le sue energie per ricrearlo in Meta Gear Solid Delta a partire dalla storia e dal game design.

Sia il progetto Delta che la Master Collection ridaranno vitalità ad una serie che molti avevano considerato morta, dato l’allontanamento del suo creatore.

Metal Gear Solid Delta sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5 senza alcuna restrizione di esclusività. Anche voi siete entusiasti di rivivere l’intera serie? Ora non ci rimane che attendere l’annuncio della data di uscita!