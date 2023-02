Indice dei contenuti Valheim: descrizione del gioco

Nel 2022 Embracer Group aveva annunciato l’uscita di Valheim su Xbox Game Pass ma finalmente abbiamo una data di arrivo del gioco per i possessori di Xbox, il 14 marzo.

Il gioco prodotto da Iron Gate, basato sulla mitologia norrena, arriverà su console dopo il grande successo avuto su PC. Uscito per la prima volta nel febbraio 2021, fin da subito il titolo raggiunse milioni di giocatori. É però nel corso dell’evento Fan Fest 2023 di IGN che arrivò la conferma del lancio in marzo.

Oltre a questo è stato annunciato, come gia fatto in precedenza, la piena compatibilità del cross-play delle versioni Xbox e Microsoft Store con la versione Steam.

Valheim: descrizione del gioco

Valheim è un gioco di sopravvivenza open world, giocato da una prospettiva in terza persona. Nei panni di vichinghi caduti, i giocatori devono creare strumenti, costruire rifugi e combattere i nemici per sopravvivere. Per farlo, i giocatori devono raccogliere risorse naturali trovate in tutto il mondo attraverso il foraggiamento, la caccia, l’estrazione mineraria o l’agricoltura. Queste risorse vengono utilizzate per costruire rifugi,forgiare armi e fabbricare strumenti o attrezzature.

Il gioco utilizza una caratteristica grafica 3D stilizzata a bassa risoluzione, supportando un gameplay cooperativo con un massimo di 10 persone. Tutti hanno un obbiettivo finale: dimostrare di essere degni di raggiungere le sale del Valhalla.

Non resta che vedere se l’adattamento a console sia soddisfacente tanto quanto il gioco per PC, in quanto spesso diventa difficile ridurre tutti gli input di una tastiera in una manciata di tasti di un controller. Nonostante ciò si spera comunque che Valheim soddisfi tutte le aspettative dei giocatori e possa essere ricordato come un successo anche in diverse piattaforme.

Il titolo é solo uno dei tanti che Embracer ha in lavorazione e l’azienda proprietaria dei diritti su Il Signore degli Anelli ha già confermato cinque nuovi giochi nei prossimi due anni ispirati al libro di Tolkien.