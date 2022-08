Deus Ex: Eidos Montréal vorrebbe riportarlo in vita

Secondo alcune recenti voci, Eidos Montréal sembrerebbe essere interessata a continuare la saga di Deus Ex, il videogioco di ruolo in prima persona ambientato in una società cyberpunk distopica. Il titolo, rilasciato per la prima volta nel lontano 2000, era rimasta inattivo dopo l’uscita di Deus Ex: Mankind Divided nel 2016.

A seguito della recente acquisizione di Square Enix da parte di Embracer Group, i fan più appassionati potrebbero aspettarsi un ritorno della saga. La notizia è stata diffusa dall’insider e giornalista Jeff Grubb, in cui viene specificato che lo studio punta a voler fare “ciò che Cyberpunk 2077 non potrebbe”.

(Rumor) Jeff Grubb said that Eidos Montreal (after Embracer Group acquisition) wants to bring back Deus Ex and "do what Cyberpunk 2077 couldn't." pic.twitter.com/WEJ97evaqJ — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) August 5, 2022

Tale affermazione ha abbastanza senso, considerato l’incredibile hype iniziale avuto dai giocatori per Cyberpunk 2077. Tuttavia, il suo rilascio aveva causato molta delusione per la quantità di bug e glitch presenti nel titolo, in particolare su PlayStation 4, portandolo alla sua rimozione dal PlayStation Store. Soltanto recentemente, CD Projekt è riuscita a riportare il gioco in carreggiata con una versione nuova di zecca e assai apprezzata dal pubblico.

Jeff Grubb ha inoltre aggiunto che “è ancora presto per dirlo, ma chissà in cosa si trasformerà”, sottolineando che Deus Ex potrebbe fare il suo ritorno soltanto grazie all’acquisizione da parte di Embracer Group.