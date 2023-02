State of Play: in arrivo giovedì con Suicide Squad e molto altro

Annunciato a sorpresa il primo State of Play del 2023 per Sony che potrà essere seguito giovedì 23 febbraio alle ore 22 italiane sui canali Twitch e YouTube ufficiali di PlayStation.

Sony ha dichiarato che avremo uno sguardo approfondito di oltre 15 minuti su Suicide Squad: Kill the Justice League oltre ad alcuni tra i giochi più attesi degli studi partner di terze parti, chissà se vedremo anche lanci minori su PlayStation Plus al day one come accadde con Stray. Verranno poi mostrati 5 giochi per PlayStation VR 2 in uscita tutti entra la fine dell’anno.

#StateofPlay è tornato! Sintonizzati giovedì alle 22:00 per:

️ – Cinque nuovi titoli PS VR2 dai partner

️ – Indie di spicco e novità di terze parti

️ – Un'anteprima approfondita di Suicide Squad: Kill the Justice Leaguehttps://t.co/g0ObsWCIQi pic.twitter.com/pM7mFsfPLT February 21, 2023 State of Play tweet

A quanto sembra dal sito di PlayStation blog giapponese lo State of Play durerà 45 minuti circa e saranno presenti 16 “nuovi” titoli. Il termine nuovi potrebbe essere semplicemente un errore di traduzione, ma speriamo in qualche novità interessante aspettando la live di giovedì sera.

