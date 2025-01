Warhammer 40K: Space Marine 2 – Disponibile nuovo aggiornamento

La casa di sviluppo Saber Interactive ha appena reso disponibile per il gioco Warhammer 40K: Space Marine 2 un aggiornamento contenente un Texture Pack ufficiale in 4K che aggiunge texture migliorate. disponibile per tutti i possessori del gioco base rappresenta un’opportunità per sfruttare al meglio le capacità delle GPU più potenti, a patto di avere almeno la VRAM richiesta nei requisiti.