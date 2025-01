Call of Duty: Black Ops 6, Addio Cheaters!

Activision ha rivelato che sono già attive nuove funzionalità anti-cheat specifiche per Warzone e i giocatori possono aspettarsi un post futuro in cui verranno spiegati.

Per i futuri progressi nel sistema anti-cheat di Call of Duty, Activision afferma che il team Ricochet ha lavorato su una suite di strumenti che utilizza l'IA per trovare e combattere i cheater. Il publisher afferma di avere già dati sui cheater, ma ora sta utilizzando i dati dei giocatori professionisti della Call of Duty League per approfondire il lato comportamentale: