Call of Duty: Black Ops 6, Si torna al Cinema con la Modalità Teatro!

Manca meno di una settimana all'uscita di Call of Duty: Black Ops 6, ma le novità continuano ad arrivare e generano ancora più hype legato al nuovo titolo. Dopo gli annunci sul pre-load, tutte le novità sul sistema di movimento, le nuove modalità e mappe, adesso torna una funzione multiplayer che mancava da un po': la modalità Teatro.

I developers non danno molte informazioni se non che tornerà nella funzione multiplayer, sapremo solo che la nuova versione sarà più utile e funzionale di quello che si potrebbe pensare.

L'unico aspetto negativo riguarda i giocatori di Black Ops 6 da console Old Gen (PS4 e Xbox One), che non potranno usufruire di questa funzione.