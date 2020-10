Warzone: le 5 Migliori Armi da Usare – Parte 2

Con l’avanzare delle stagioni di Call Of Duty: Warzone, anche le armi fanno il loro corso. Sia chiaro: il Grau, il Bruen, l’Origin, l’Mp5 e l’HDR restano comunque ottime soluzioni. Però patch dopo patch, nerf dopo nerf, altre armi hanno guadagnato una speciale attenzione nei confronti dei giocatori. Questa guida quindi ha lo scopo di illustrarvi un’alternativa all’equipaggiamento consigliato nella parte 1, così da farvi avere un quadro più completo e definito per giocare al meglio il Battle Royale di Activision. Vediamole con ordine.

Kilo 141

Dopo i vari depotenziamenti di alcune armi come il Grau e il Bruen (che comunque restano alternative davvero ottime), il Kilo, che non ha ancora subito nessun tipo di ritocco, si candida come una delle migliori armi di Warzone. La sua precisione dalla media distanza e il suo danno rendono questo fucile d’assalto ottimo praticamente per ogni tipo di situazione.

Potete equipaggiare il Kilo con:

Silenziatore Monoblocco

Canna da 19,8″ Prowler

Sottocanna con Calcio anteriore da Commando

Caricatore da 60 colpi

Mirino VLK 3.0x

CR-56 AMAX

Se non siete amanti del Kilo e non volete buttarvi su un poco fantasioso Grau, il consiglio è di buttare un occhio sul CR-56 Amax. Un fucile d’assalto interessante, aggiunto su Warzone dalla patch della Stagione 4, con un danno molto elevato ma che lascia un po’ a desiderare sulla rapidità di fuoco. Ecco come equipaggiarlo al meglio:

Silenziatore Monoblocco

Calcio anteriore da Commando

Munizioni con 45 colpi

Canna XRK Zodiac S440

Mirino Mini Reflex

MP7

L’mp7 costituisce l’alternativa più efficace all’mp5, tra le mitragliette. Ha grande precisione e fa molto danno, anche se meno della sua rivale. Insomma possiede tutte le carte in regola per diventare la vostra arma preferita su Warzone. Per sfruttarla al massimo, la si può equipaggiare in questo modo:

Silenziatore Monoblocco

Canna FSS Recon

Laser da 5 mW

Sottocanna con il Calcio Anteriore da Mercenario

Munizioni da 60 colpi

R9-0

R9-0 soffre un po’ la competizione con il già ottimo Origin 12. L’asso nella manica di questo fucile a pompa risiede nella possibilità di equipaggiare le munizioni incendiarie, che mettono davvero in seria difficoltà i giocatori avversari. Si può configurare in questo modo:

Canna Affusolata Sentry

Strozzatore/Silenziatore (come preferite)

Laser da 5 mW

Calcio Anteriore da Mercenario

Munizioni “Soffio del Drago”

Kar98k

Il Kar98k fa parte della categoria dei fucili tattici, dei cecchini un po’ più maneggevoli che prediligono le medie distanze. Recentemente è stato aggiunto a Warzone (e al multiplayer) anche l’SP-R 208, ugualmente consigliato insieme al Kar. Sta a voi provarli e di conseguenza decidere con quale dei due vi trovate meglio. Volendo lo si può modificare così:

Silenziatore Monoblocco

Canna Singuard Custom 27,6″

Fettuccia per Impugnatura Granulare /Specialità : Concentrazione (come preferite)

Mirino a Zoom Variabile

Laser Tattico

Come già detto nell’articolo precedente, questi sono solo alcune delle possibilità per rendere le armi più performanti. Ovviamente dovete adattare questi consigli al vostro stile e modo di giocare, non esiste la ricetta perfetta. Certo è che questo rappresenta un punto di partenza dal quale potete prendere spunto per creare il vostro personale e invincibile armamento. Quindi buttatevi nella mischia di Warzone per scoprire quali armi si adattano di più al vostro stile. Questo lo potete sapere solo voi!

