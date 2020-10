Warzone Haunting of Verdansk – FAQ: data di inizio, bundle, modalità

Modern Warfare e Warzone festeggiano halloween assieme agli utenti e si apprestano ad inaugurare l’evento Haunting of Verdansk. Una marea di nuovi contenuti è pronta ad inondare il gioco di Infinity Ward. Nuovi bundle, nuove modalità e nuove caratteristiche faranno il loro ingresso molto presto.

Warzone risponde agli eventi annunciati o leakkati dalla concorrenza come APEX Legends e Hyper Scape. Lo fa riesumando un elemento molto caro al franchise: gli Zombie. La produzione sfrutta l’occasione anche per pubblicizzare la modalità omonima di Black Ops e questa volta Activision potrebbe seriamente fare il Jackpot.

Si tratta del primo evento in pompa magna e concomitante ad una festività di tutta la storia di Warzone. Scopriamo dunque in cosa consiste Haunting of Verdansk.

Haunting of Verdansk

Data e orario di inizio

L’evento di Halloween avrà inizio domani 20 Ottobre 2020. L’orario di inizio è previsto con il rilascio della patch, che dovrebbe avvenire in prima mattinata. Generalmente l’orario è compreso tra le 8.00/9.00. Infinity Ward ha dichiarato che la Patch inizierà ad essere rilasciata alle 8.00.

Tomorrow, darkness falls.



This is the Haunting of Verdansk, beginning October 20 across #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/dcGypvnMI9 — Call of Duty (@CallofDuty) October 19, 2020

Nuova Mappa

Per la prima volta cala la notte su Verdansk. Gli scontri di Warzone prenderanno piede di notte, in una mappa completamente avvolta dall’oscurità.

Dolcetto o Scherzetto

Inizia l’evento dolcetto o scherzetto su Warzone. Esso consiste nella comparsa di speciali pacchi contenenti oggetti. Nel pieno spirito di Halloween ogni pacco può contenere premi vantaggiosi come terribili minacce.

Zombie Royale

Analogalmente a quanto accadde un anno fa nella modalità Shadow fall di APEX Legends, in Zombie Royale gli operatori uccisi non finiscono nel gulag, ma tornano in battaglia come non-morti. Con le abilità fisiche amplificate, gli Zombie danno la caccia ai vivi: i vivi che muoiono lasciano a terra delle siringhe e, collezionandole due, i non-morti riacquistano la forma umana.

Warzone: Haunting of Verdansk

Nuove modalità per Modern Warfare

Con l’aggiornamento vengono introdotte due nuove modalità per Modern Warfare: Onslaughter e Sniper Only.

Ci saranno anche divertenti introduzioni in tutte le altre modalità che contribuiranno a calare i giocatori nello spirito di Halloween.

Nuovi Bundle

Halloween porta nuovi contenuti cosmetici horror. In particolare l’attenzione è posta su due bundle di ispirazione cinematografica: Non Aprite quella porta e Saw.

Per maggior informazioni e patch notes visita il sito ufficiale di Infinity Ward.

