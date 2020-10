APEX Legends – Champion Edition: prezzo, contenuti e data d’uscita

Respawn ha annunciato con un trailer un nuovo bundle speciale per APEX Legends. Dopo quello di Bloodhound, Octane, Lifeline e Pathfinder arriva la Champion Edition. Si tratta del contenuto speciale più copioso mai messo in vendita dagli sviluppatori, contenente tonnellate di oggetti, bonus e molto altro.

Questa nuova edizione del battle-royale è indirizzata soprattutto ai nuovi utenti che verrebbero in questo modo aiutati a colmare il GAP che altrimenti avrebbero con i veterani del gioco.

La Champion Edition sarà presto disponibile: vediamone le caratteristiche.

APEX Legends – Champion Edition

Contenuto

Questa nuova edizione speciale presenta tantissimi contenuti che farebbero entrare qualsiasi novizio subito nel vivo della battaglia. Si parla infatti di skin, cosmetici, leggende e ovviamente APEX Coins:

Skin leggendarie per Crypto, Revenant e Wraith

Skin leggendarie per Flatline, Triple Take e Sentinel

9 Leggende premium

Cosmetico arma leggendario

1000 APEX coins

L’acquisto della Champion Edition, oltre ai cosmetici, consente di sbloccare immediatamente le nove leggende premium del gioco (8 attuali + 1 che si aggiungerà con la prossima stagione). In alternativa, qualsiasi nuovo utente dovrebbe giocare centinaia di ore per riuscire a sbloccarle tutte.

Indicativamente sono infatti richieste 250 ore per raggiungere il livello che consenta di sbloccare nove leggende gratuitamente. Il costo di ciascuna, in termini economici, corrisponde a 750 APEX Coins. Le leggende in questione sono:

Mirage

Caustic

Octane

Wattson

Crypto

Revenant

Loba

Rampart

Leggenda premium Stagione 7

Oltre a questo ci sono le skin di 3 popolari personaggi e di 3 armi. Ma soprattutto è compresa una quantità di APEX Coins sufficiente per comprare il battle-pass e e ricevere ricompense a cadenza regolare.

I contenuti sono quindi titanici ed è un occasione succulenta per chiunque si approcciasse per la prima volta al gioco.

Le 8 leggende comprese nella Champion Edition (+1)

Prezzo

Il valore complessivo del bundle supera abbondantemente i 100 euro, come Respawn tiene a sottolineare. Rispetto a quanto riportato sul sito ufficiale il prezzo sarà di 40 €.

Un prezzo estremamente conveniente considerando che i bundle dedicati ai singoli personaggi, con 1/3 dei contenuti, si aggirano attorno ai 20€.

Data di uscita

Quale momento migliore dell’uscita se non l’inizio della Stagione 7? Ma quest’evento sarà accompagnato da un ancor più importante novità : l’uscita delle console Next-Gen. L’inizio della nuova stagione di APEX è infatti previsto a cavallo dell’uscita di XBOX Series X|S e Playstation 5 in Europa.

In questo periodo il gioco verrà verosimilmente lanciato anche su Steam e Nintendo Switch.

Un’occasione ghiotta per portare nuova utenza sul battle-royale e la Champion Edition è un ulteriore incentivo. Sotto questo punto di vista, però, non abbiamo informazioni ufficiali. Gli sviluppatori hanno infatti semplicemente affermato che questa edizione sarà disponibile con la Stagione 7.

Non dimentichiamoci inoltre che il gioco ha appena iniziato i beta test sul cross-play, grande implementazione avvenuta con l’inizio dell’evento Aftermarket.

La Champion Edition sarà acquistabile direttamente da Origin, Ps Store o Microsoft Store. In futuro anche su Steam e Nintendo Store

