Wicked, è già polemica: nella versione doppiata le canzoni saranno in italiano?

Wicked è ormai senza alcun dubbio il film più atteso per questo novembre. In primis perchè si tratta di un opera tratta da uno dei musical più amati di sempre, in secondo luogo perchè il cast stellare a fatto si che si creasse tantissimo clamore tra il pubblico.

Nell'ultimo periodo sono stati rilasciati diversi trailer, sia in lingua originale che in italiano. Il dubbio che ha iniziato a girare tra i fan di tutto il mondo soprattutto su X e Tiktok è però uno: il film verrà doppiato per essere presentato nelle sale italiane, ma le canzoni, verranno doppiate e quindi interpretate da altri cantanti o manterranno la loro versione originale in lingua inglese?

Wicked: verranno doppiate anche le canzoni?

I trailer pubblicati fino ad oggi ci mostrano un film doppiato nella parte recitata, mentre le canzoni restano in lingua originale, questo però risulterebbe forse leggermente macchinoso nel momento in cui recitazione e canto, trattandosi di un musical al 100%, vanno a unirsi.

Sempre più persone hanno cominciato a domandarsi quindi che cosa si sarebbero dovuti aspettare per la visione in sala del film in italiano e hanno cercato conferme sotto i post e i tweet della Universal Pictures Italy. Di seguito la risposta del team Universal:

"Ciao, in Wicked, le canzoni saranno in lingua originale nella versione con sottotitoli, e in italiano nella versione doppiata. Al cinema dal 21/11!" - Universal

Ebbene sì, tutte le canzoni all'interno del film verranno doppiate e quindi assistendo al film Wicked nelle sale italiane, nella versione doppiata e non in quella sottolineata, gli spettatori non avranno l'occasione di sentire la performance canora di Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Un grosso peccato, soprattutto dopo le ultime notizie che hanno reso pubblico come sul set le due attrici abbiano cantato live durante la registrazione del film e quindi le canzoni siano state registrate in presa diretta sul set e non in uno studio successivamente.

Staremo a vedere inoltre quali artiste italiane si saranno cimentate in questa impresa.