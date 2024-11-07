Wicked: trama, cast e data di uscita – Tutto quello che devi sapere

Già nel 2019 era stato rivelato che sarebbe stato realizzato un film tratto dal romanzo e dal musical Wicked. La pre produzione si era poi dovuta bloccare a causa covid-19 e il progetto venne quindi posticipato al 2021. Ecco tutto ciò che sappiamo sul film con Ariana Grande in uscita tra pochissimo nelle sale.

Wicked: cosa è e di cosa parla?

Quando si parla di Wicked, o almeno quando se ne parla prima che il film venisse annunciato, si faceva riferimento al musical basato sul romanzo Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Una storia ambientata nel mondo di Oz, quello che viene utilizzato come scenario anche nel film Il mago di Oz del 1939, ma che racconta la storia di Elphaba, della malvagia strega dell'Ovest prima che diventi malvagia e del suo rapporto con Glinda, quella che sarà poi la strega bona del Sud

Le due ragazze infatti qui sono giovani studentesse amiche nonostante le differenze caratteriali, che appunto dovranno fara i conti con le oro personalità in contrasto e soprattutto i loro punti di vista totalemnte opposti, ma anche l'amore e il loro rapporto con il mago di Oz.

Wicked, dalla pre-produzione allo schermo

Dopo la posticipazione causa covid-19 nel 2021 arrivano le prime notizie sul film. Il primo elemento ad essere annunciato è stato proprio il regista Jon M. Chu. Jon M. Chu laureato alla USC school of cinema and television, coreografo e noto per aver diretto Step up 2 e Justin Bieber Never Say Never. Successivamente a novembre dello stesso anno vennero anche annunciate le due protagoniste: Ariana Grande e Cynthia Ervivo.

Entrambe le scelte portarono grande felicità nel pubblico. Infatti le due attrici sono in primis delle ottime musicista, caratteristica che era stata ritenuta fondamentale per il fandome del musical. Cynthia proviene dal mondo del musical e ha interpretato infatti Celine nel musical The color purple, e non solo.

Ariana è invece una pop star e attrice fin da bambina, molto amata soprattutto dagli adolescenti per il suo stile e le sue capacità canore. L'anno successivo vennero annunciati gli altri componenti del cast, come Jonathan Bailey (Anthony in Bridgerton) e Ethan Slater.

Data di uscita e divisione in due parti

Nel 2023 venne anche dichiarato che il film sarebbe stato diviso in due parti, che usciranno in sala come due film separati. Infine è stato comunicato l'inizio delle riprese in un set chiuso in inghilterra nell'estate del 2023. Il set serrato è stato scelto per l'estrema segretezza del progetto e per l'eccessivo interesse che i paparazzi avevano mostrato nel cercare di spoilerare qualche dettaglio del dietro le quinte.

Dopo l'uscita dei primi trailer e dei primi estratti è partito il tour promozionale, che regalerà diverse anteprime con il cast in giro per il mondo e altrettante anteprime riservate agli influencers anche qui in italia che si stanno svolgendo proprio in questi giorni. Tra gadgets, hype e aspettative altissime il film arriverà nelle sale italiane con la prima parte il 21 Novembre.