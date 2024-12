Wicked vs Il Mago di Oz: Confronto tra i due film iconici sul mondo di Oz

Wicked arriva decine di anni dopo il film Il mago di Oz. Sebbene queste due opere facciano riferimento allo stesso mondo, si tratta di film totalmente diversi e con tematiche estremamente distanti. Vediamo insieme i punti che li uniscono.

Wicked e il mago di Oz: storie a confronto

Personaggi iconici de Il Mago di Oz uniti in una scena memorabile del film.

Il mago di Oz un romanzo scritto da L. Frank Baum nel 1900, che ha dato vita a un ampio universo di libri, film e adattamenti. La storia racconta di Dorothy, una ragazza del Kansas che viene trasportata nel magico Regno di Oz e cerca di tornare a casa, incontrando vari personaggi lungo il cammino, tra cui lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone Codardo, tutti sotto il dominio del Mago di Oz.

Wicked invece è un romanzo scritto da Gregory Maguire nel 1995, che esplora la storia di Oz da un'altra angolazione, quella della Strega di Ovest, Elphaba, e della sua evoluzione. Racconta, dopo la sua morte, la sua storia. Partendo dalla sua nascita per poi passare alla sua esperienza a scuola e alla sua amicizia con Glinda, la strega buona del Sud. Viene ricalcato il percorso per cui Elphaba diventerà "malvagia".

Le tematiche di Wicked e de Il mago di Oz

Una scena dal film, Wicked.

Il mago di Oz ha alla base temi di crescita personale, coraggio e la ricerca del "cuore" (nel caso dello Spaventapasseri), del "coraggio" (per il Leone) e dell'intelletto (per il Boscaiolo di Latta) sono centrali. Il messaggio principale del libro è che ogni persona ha dentro di sé ciò che cerca all'esterno.

Mentre nel caso di Wcked i temi sono molto più complessi, come il potere, l'ingiustizia sociale, la discriminazione e l'ambiguità morale. In particolare, affronta il tema del "bene contro il male", ma suggerisce che queste categorie non sono così nette come appaiono, sfidando le percezioni comuni.

La discriminazione e l'esclusione sono anche argomenti chiave, con Elphaba che lotta contro il suo isolamento e il suo essere diversa. Si parla anche delle difficoltà riscontrate da persone con altre diversità, come nel caso della disabilità di Nessarose, la sorella di Elphaba in sedia a rotelle.

I due film a confronto

Le due protagoniste del film, Wicked.

I film hanno in comune il mondo sul quale si basano, ma sono fondamentalmente totalmente diversi. In primis perchè si tratta si musical che si rifanno a momenti dell'arco del genere estremamente distanti. Il mago di Oz è ancora un musical classico, un musical che esplora la tematica dei sogni, senza andare a toccare tematiche più importanti.

Wicked invece è un musical contemporaneo, che ha a cuore le tematiche care alla società di oggi. Le protagoniste sono più grandi rispetto a Dorothy che è una bambina e per questo il film si rivolge ad un pubblico più vasto e riesce a coinvolgerlo in altro modo.

È chiaro che in ogni caso il film Il mago di Oz resta un capolavoro che, grazie all'innovazione che ha portato nell'utilizzo del technicolor, ha segnato un capitolo importantissimo della storia del cinema. Un opera immortale, che non perderà mai il suo valore.

I personaggi

È chiaro che ciò che maggiormente cambia tra Il mago di Oz è Wicked sia proprio la caratterizzazione e la storia dei personaggi. Glinda, la strega buona, in Wicked viene rappresentata come una ragazza estremamente viziata. Non ha mai ricevuto un no come risposta e soprattutto, come lei stessa dice, non è mai stata rifiutata da un ragazzo.

Nel profondo si sente sola, sente di non poter essere se stessa, di dover mostrare la versione di lei che più possa conquistare le persone, e proprio per questo lega con Elphaba. Elphaba, la strega malvagia dell'Ovest, a causa della sua pelle verde viene bullizata e emarginata fin da bambina. Il suo stesso padre la ripudia. Si comporta come se non le importasse di ciò che pensano gli altri, anche perchè in ogni caso verrà giudicata.

È una ragazza sensibile, estremamente empatica. Proprio la sua empatia la porta a voler risolvere il problema degli animali e andare contro il mago di Oz. Lei non è realmente malvagia. La sua figura viene sfruttata dal mago per dare al popolo un nemico comune.