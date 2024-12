L’incredibile viaggio di Wicked: dal romanzo al musical e ora al grande schermo

Wicked è arrivato sullo schermo dopo quasi 30 anni dall'uscita del libro da cui è tratto e dopo oltre 20 anni dal debutto dell'omonimo spettacolo di Broadway. Andiamo ad analizzare la sua storia.

Dal libro al palco scenico

Personaggi iconici de Il Mago di Oz uniti in una scena memorabile del film.

Quando si parla di Wicked si fa riferimento al musical basato sul romanzo Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West. del 1995, scritto da Gregory Maguire. Una storia ambientata nel mondo di Oz, quello che viene utilizzato come scenario anche nel film Il mago di Oz del 1939, ma che racconta la storia di Elphaba, della malvagia strega dell'Ovest prima che diventi malvagia e del suo rapporto con Glinda, quella che sarà poi la strega bona del Sud.

Il libro è uscito come già detto nel 1995 negli USA e nel Regno Unito, mentre in Italia arriverà nel 2006. In questo romanzo l'autore decide di rivisitare la saga per bambini sul meraviglioso mondo di Oz in chiave estremamente politica, così da fare una critica alla società del suo tempo.

Questo libro venne riadattato come musical nel 2003 con il lavoro di Stephen Shwartz su musiche e testi. Proprio il lavoro sul musical riesce a donare grossa fama al romanzo stesso. Le musiche diventano ben presto iconiche, grazie anche al talento del cast originale dello spettacolo. Wicked diventa ben presto uno dei musical più amati della storia.

Il film su Wicked

Le due protagoniste del film, Wicked.

Un successo così grande non poteva che essere sfruttato sul grande schermo. La possibilità di realizzare un film tratto dallo spettacolo era nell'aria da anni e anni, ma forse anche a causa dell'amore del pubblico verso il musical, ha portato ad attendere il momento più ottimale per la realizzazione.

Le prime conferme ufficiali del progetto arrivano nel 2019, ma solo dopo la posticipazione causa covid-19 nel 2021 arrivano le prime notizie relative alla trama, la regia e il cast.

Il primo elemento ad essere annunciato è stato proprio il regista Jon M. Chu. Jon M. Chu laureato alla USC school of cinema and television, coreografo e noto per aver diretto Step up 2 e Justin Bieber Never Say Never. Successivamente a novembre dello stesso anno vennero anche annunciate le due protagoniste: Ariana Grande e Cynthia Ervivo.

Entrambe le scelte portarono grande felicità nel pubblico. Infatti le due attrici sono in primis delle ottime musicista, caratteristica che era stata ritenuta fondamentale per il fandome del musical. Cynthia proviene dal mondo del musical e ha interpretato infatti Celine nel musical The color purple, e non solo. Ariana è invece una pop star e attrice fin da bambina, molto amata soprattutto dagli adolescenti per il suo stile e le sue capacità canore.

L'anno successivo vennero annunciati gli altri componenti del cast, come Jonathan Bailey (Anthony in Bridgerton) e Ethan Slater. Nel 2023 venne anche dichiarato che il film sarebbe stato diviso in due parti, che usciranno in sala come due film separati.