Zendaya e Anne Hathaway si aggiungo al cast del nuovo film di Christopher Nolan

Christopher Nolan si prepara per il suo prossimo film prodotto da Universal, aggiungendo un cast stellare che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Secondo quanto riportato da Deadline, Anne Hathaway (I Miserabili) e Zendaya (Dune) si uniranno ai già annunciati Matt Damon e Tom Holland in questo ambizioso progetto.

La pellicola è prevista per un'uscita cinematografica e in formato IMAX il 17 luglio 2026, una data che Nolan ha spesso scelto per i suoi grandi lavori - ricordiamo Oppenheimer che portò al fenomeno del Barbenheimer, visto che il film di Barbie usciva lo stesso giorno negli USA, creando un vero e proprio scontro fuori e dentro internet - assicurandosi l’attenzione di spettatori globali.

Questa nuova collaborazione segna una sorta di reunion per Christopher Nolan e Anne Hathaway, già al suo fianco in due delle sue opere di maggior successo: Interstellar, presto di nuovo al cinema (2014) e The Dark Knight Rises (2012).

Christopher Nolan, il nuovo progetto tratterà di vampiri?

Al momento, però, la trama del film è ancora avvolta nel mistero: lo studio non ha rilasciato dettagli specifici, ma sono già circolati alcuni rumors interessanti: uno suggerisce che il film sarà un fantasy storico ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, con una trama che includerebbe persino la presenza di vampiri. Se queste ipotesi dovessero confermarsi, sarebbe una svolta inaspettata nella carriera di Nolan, che finora ha esplorato soprattutto temi legati alla fantascienza, al dramma psicologico e all'azione. Un’ambientazione storica mescolata al soprannaturale rappresenterebbe una sfida interessante, sia per la creatività di Nolan sia per la capacità degli attori coinvolti di interpretare personaggi complessi in un contesto originale.

Il cast è una garanzia di qualità, con Hathaway, Zendaya, Damon e Holland che hanno dimostrato versatilità e presenza scenica nei loro ruoli precedenti. Il fascino e il carisma di Zendaya e Tom Holland, uniti all’esperienza di Hathaway e Damon, promettono di creare una sinergia unica.