Pokémon scarlatto e violetto: come catturare le 4 disgrazie

Le quattro disgrazie di Pokémon Scarlatto e Violetto sono creature ancora avvolte nel mistero. Quattro bizzarri Pokémon sigillati in tempi remoti dietro imponenti cancelli luminosi. In questo articolo vi spiegheremo come riuscire ad aprirne i sigilli e come affrontare al meglio i Pokémon celati.

Questi Pokémon leggendari saranno imprigionati dietro portali di diverso colore (verde, azzurro, viola ed arancione). Per liberare le disgrazie dovrete ottenere tutti i misteriosi paletti luminosi che troverete in giro per la regione di Paldea. Dovrete trovare 8 paletti per ogni rispettivo colore, per un totale di 32 collezionabili.

Vi consigliamo vivamente di disattivare la funzione di autosalvataggio di Pokémon Scarlatto e Violetto per evitare di imbattervi in spiacevoli inconvenienti, dato che la cattura di questi Pokémon non potrà essere ritentata in caso di K.O. dei leggendari.

Wo-Chien

Il cancello di Wo-Chien sarà il primo in cui vi imbatterete durante la vostra avventura, essendo questo posizionato nell’Area 1 Sud e caratterizzandosi per il suo colore viola. Qui di seguito potrete trovare una mappa riportante la posizione degli 8 paletti necessari per aprire il sigillo.

Una volta aperto il sigillo vi troverete davanti Wo-Chien, il primo delle 4 distrazie di Pokémon Scarlatto e Violetto. Wo-Chien sarà al livello 60 e sarà di tipo Buio/Erba, perciò dovrete rinunciare a tattiche basate su Spora, Paralizzante ed altre mosse di tipo Erba. Mosse di stato come Elettrococcola o Sbadiglio faranno al caso vostro.

Una volta ridotti i PS del Pokémon nel rosso ed aver inferto il vostro status, lanciate delle Ultraball o delle Scuroball finché la cattura non avrà successo.

Chien-Pao

Chien-Pao è la seconda disgrazia di Pokémon Scarlatto e Violetto, di tipo Buio/Ghiaccio, anch’esso al livello 60. Il sigillo arancione che tiene intrappolato questa creatura si troverà nell’Area 1 Ovest, proprio a ridosso del mare Vi alleghiamo qui sotto la posizione dei paletti arancioni che dovrete estrarre per procedere alla cattura.

Una volta collezionati tutti i paletti ed aver interagito con il sigillo, Chien-Pao uscità allo scoperto e la battaglia potrà iniziare.

Il tipo Buio/Ghiaccio di Chien-Pao renderà questo Pokémon estremamente vulnerabile alle mosse di tipo Lotta. Attenzione alla grande aggressività del Pokémon! Il suo alto Attacco e la sua abilità peculiare (capace di ridurre la statistica difensiva del suo avversario) lo rendono un mix letale capace di decimare la vostra squadra! Affidatevi alle vostre fedeli Ultraball e Scuroball per catturare Chien-Pao.

Ting-Lu

La terza disgrazia di Pokémon Scarlatto e Violetto sarà Ting-Lu, Pokémon di tipo Buio/Terra di livello 60. Il sigillo che lo trattiene è posizionato in un’insenatura posizionata a nord del Lago Casseroya, nel Processo Socroretto. Qui sotto troverete la posizione di tutti i paletti necessari alla cattura del mostriciattolo tascabile.

Essendo un Pokémon di tipo Terra, Ting-Lu sarà immune a mosse di tipo Elettro quali Elettrococcola o Tuononda. Un modo perfetto per infliggere uno status è quello di utilizzare la mossa Leccata di Mabosstiff, Pokémon dalle buone capacità offensive e difensive, perfetto per resistere ai colpi di Ting-Lu. Danneggiate la creatura con mosse di tipo Lotta, Acqua, Coleottero, Ghiaccio, Erba e Folletto per indebolirlo e tentarne la cattura.

Chi-Yu

L’ultimo leggendario catturabile in Pokémon Scarlatto e Violetto è Chi-Yu, Pokémon disgrazia di tipo Buio/Fuoco, ottenibile al livello 60. Il sigillo che lo rinchiude è caratterizzato da un colore celestino, e potrete trovarlo a sud del Centro Pokémon dell’Area 2 Nord, dentro una grotta posizionata alle sorgenti della cascata. Qui di seguito troverete la posizione dei paletti azzurri necessari alla cattura.

Chi-Yu è dotato di grandi capacità offensive, sfruttando il suo Attacco Speciale. Sarà debole contro le mosse di tipo Acqua, Lotta, Terra e Roccia, perciò utilizzate queste tipologie per indebolirlo e scagliate Ultraball e Scuroball finché la cattura non avrà successo.

Pokémon Scarlatto e Violetto è attualmente disponibile per Nintendo Switch.