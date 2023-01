Bloober Team: “possibili” sequel per The Medium e Observer

Bloober Team parla di possibili sequel per le saghe horror, nel caso in cui nuove idee venissero a galla.

Prossimi alla fine dello sviluppo di Silent Hill 2, nonché vicini al lancio sul mercato di Layers of Fear nei primi mesi del 2023, Bloober Team sembra non volersi concedere un attimo di pausa e già prospetta possibili sequel per due dei suoi capitoli più attesi. Nonostante questa volontà, sono ancora pochi i dettagli resi noti al pubblico.

Stando a quanto riferito da Kacper Michalski, a capo di Bloober Team, non c’è alcun dubbio. Michalski lo avrebbe garantito proprio all’interno di un’intervista rilasciata ai microfoni di GamingBolt. The Medium e Observer riceveranno sicuramente nuove storie e nuovi contenuti che ne arricchiranno l’esperienza di gioco, rendendo questi due titoli dei franchise a tutti gli effetti.

“Chi può saperlo…se dovesse saltar fuori una nuova idea su come ritornare negli universi di The Medium e Observer, perché no? Tutto è possibile.” Kacper Michalski

Le sorprese di Bloober Team

Interessante notare come ci sia molto altro sul piatto di Bloober Team, che aspetta solo di essere annunciato ufficialmente. Lo studios avrebbe infatti recentemente stretto una partnership con Private Division per lavorare ad un nuovissimo gioco survival horror. Se ciò non dovesse bastare, proprio nel novembre 2021 Bloober ha annunciato la propria collaborazione con Rogue Games, per lo sviluppo di un titolo next-gen non ancora annunciato.