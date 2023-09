Xbox: Il possibile arrivo dei “Trofei di Platino”

Sembrerebbero esserci succose novità in arrivo per tutti gli hardcore gamers dell’universo Microsoft. Anche le console della famiglia Xbox starebbero infatti per ricevere un sistema di premi e trofei per premiare il duro lavoro dei giocatori che riusciranno a completare al 100% i vari titoli.Potremo “platinare” i nostri titoli preferiti anche su Xbox? Contrariamente a …

Sembrerebbero esserci succose novità in arrivo per tutti gli hardcore gamers dell’universo Microsoft. Anche le console della famiglia Xbox starebbero infatti per ricevere un sistema di premi e trofei per premiare il duro lavoro dei giocatori che riusciranno a completare al 100% i vari titoli.

Contrariamente a quanto i meno addetti ai lavori possano pensare, questo rappresenterebbe una grande novità per l’universo Xbox, il quale è sì dotato di un sistema di punti legato alla progressione di gioco, ma questo non ha mai incluso anche un “riconoscimento finale”.

Potremo “platinare” i nostri titoli preferiti anche su Xbox?

A dichiararlo sarebbe stato Jez Corden, giornalista di Windows Central, durante una puntata del podcast The Xbox Two. Secondo quanto riferito da Corden, Xbox si starebbe preparando ad introdurre un nuovo sistema di Trofei di Platino per premiare i giocatori al completamento di un gioco, in modo analogo a quanto accade su Playstation.

Proprio Jez Corden sostiene di aver avuto la possibilità di chiacchierare con uno dei dirigenti di Xbox durante la scorsa Gamescom. Proprio quest’ultimo gli avrebbe confidato il progetto di un revamp simile dell’intero sistema di trofei ed obiettivi. Sebbene tale progetto sia già concretizzato, quello che avrebbe fermato Microsoft dal lanciare ufficialmente questo sistema sarebbe la necessità di risolvere alcune priorità arretrate.

Per questo motivo Corden sembrerebbe convinto dell’arrivo dei “Trofei di Platino” anche dell’universo Xbox, ma per il loro arrivo sarà necessario pazientare ancora un po’.

Ci teniamo in ultimo a ricordarvi che si tratta di indiscrezioni non ancora confermate! Motivo per cui è necessario procedere con la massima cautela pazientando ulteriori aggiornamenti. In attesa di ulteriori novità vi invitiamo a restare connessi sui canali di HyNerd per non perdervi alcuna notizia!

Nel frattempo, nel caso non vogliate perdervi alcuna novità sull’universo Microsoft, vi rimandiamo alla lista completa dei giochi Xbox Gamepass di settembre 2023.