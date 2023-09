Starfield: guida alle Romance

Starfield è il nuovo videogioco di ruolo di casa Bethesda, nel quale i giocatori potranno immergersi in avventure spaziali senza precedenti. Ma nell’infinità dello spazio, che senso hanno le stelle se non è possibile vederle al fianco di una persona speciale?Starfield: con chi è possibile stringere delle romance?Come flirtare in Starfield Proprio per questo motivo …

Starfield è il nuovo videogioco di ruolo di casa Bethesda, nel quale i giocatori potranno immergersi in avventure spaziali senza precedenti. Ma nell’infinità dello spazio, che senso hanno le stelle se non è possibile vederle al fianco di una persona speciale?

Proprio per questo motivo all’interno del titolo è possibile stringere delle vere e proprie romance con i nostri compagni di viaggio. In questa guida vedremo con quali personaggi ed in che modo è possibile stringere legami romantici (o affettuosi).

Starfield: con chi è possibile stringere delle romance?

I personaggi non giocabili con i quali è possibile stringere rapporti più forti e profondi sono i seguenti:

Sarah Morgan , la comandante di Constellation;

, la comandante di Constellation; Barrett , l’allegro avventuriero che incontrate all’inizio dei vostri viaggi;

, l’allegro avventuriero che incontrate all’inizio dei vostri viaggi; Sam Coe , il cowboy spaziale;

, il cowboy spaziale; Andreja, la silenziosa combattente.

Tutti questi personaggi possono essere incontrati nel corso delle missioni principali della modalità storia di Starfield. Una volta concluse le loro quest, potranno ricoprire il ruolo di companion. Interagendo con loro vi sarete sicuramente accorti di come il tipo di risposta che deciderete di dare influenzerà l’opinione che questi avranno di voi. Apparendo sensibile ed empatico, ad esempio, accrescerà la stima che Sarah ha di voi.

Per stringere legami con i vostri compagni, vi consigliamo questi metodi:

Sarah : dovrete selezionare opzioni che mostrano vicinanza a Constellation. Siate empatici ed evitate di risultare aggressivi;

: dovrete selezionare opzioni che mostrano vicinanza a Constellation. Siate empatici ed evitate di risultare aggressivi; Sam : selezionate opzioni che diano supporto a Cora. Evitate approcci aggressivi e dimostratevi vicini ai più deboli;

: selezionate opzioni che diano supporto a Cora. Evitate approcci aggressivi e dimostratevi vicini ai più deboli; Andreja : selezionate opzioni che mostrano: forza, prepotenza, intimidazioni e supporto alla casa Va’Ruun;

: selezionate opzioni che mostrano: forza, prepotenza, intimidazioni e supporto alla casa Va’Ruun; Barrett: similmente con quanto accaduto con Sarah, selezionate opzioni non aggressive e che mostrino legami per Constellation ed empatia.

Come flirtare in Starfield

Una volta che avrete completato la quest principale del personaggio coinvolto, potrete spingervi oltre! Quando il vostro rapporto sarà migliorato, si aprirà infatti una nuova voce, [Flirta]. Selezionatela sempre. Dopo un paio di flirt, apparirà una nuova quest, seguita da un’opzione di dialogo che indicherà l’inizio di una relazione con quel determinato personaggio.

Continuando ad aumentare l’affinità con quel personaggio, ci sarà infine la possibilità di impegnarsi in una relazione monogama con il personaggio scelto. Quale miglior modo per celebrare in “matrimonio” se non nell’infinito mare di stelle che Starfield ci presenta? Sembrerà scontato dirlo, ma questa scelta porterà ovviamente al non poter più flirtarte con gli altri compagni di equipaggio.

Ci teniamo per altro a ricordarvi che il titolo è privo di alcun riferimento sessuale. Ciò che potrete fare sarà dormire con il proprio compagno, per alleggerire il carico di tensioni che le missioni potranno causarvi!

Per non perdervi alcuna novità sul panorama videoludico, vi invitiamo come sempre a restare sintonizzati sui canali di HyNerd. Inoltre, cogliamo l’occasione per allegarvi la nostra Guida definitiva a Starfield!