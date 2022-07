Yu Yu Hakusho: Netflix rivela il secondo membro del cast

A distanza di un giorno dalla rivelazione del primo attore protagonista che interpreterà Yusuke Urameshi nell’adattamento live-action di Yu Yu Hakusho, Netflix (tramite un’esclusiva per IGN) ha reso noto anche il secondo membro del cast, nonché chi andrà a vestire i panni di Kurama. Se Yusuke sarà interpretato da Takumi Kitamura dei Revengers di Tokyo, Kurama sarà interpretato da Jun Shison.

Il personaggio di Kurama, nel manga e nell’anime originale, è uno dei più popolari e amati dai fan. È un “demone-volpe” che, dopo essere stato ferito, ha rifugiato il proprio spirito in un neonato umano per riprendersi e che, nel tempo, si è affezionato alla sua nuova madre umana.

Jun Shison, in merito al proprio personaggio e alla serie live-action in arrivo su Netflix di Yu Yu Hakusho, dichiara:

Jun Shison ​​ha recitato in numerosi ruoli sia da doppiatore che da attore nel corso degli anni in diversi anime e adattamenti risalenti al 2011. È noto per aver interpretato Kōmei Sakakibara in Battle of Supreme High del 2017 e, più recentemente, ha interpretato Masa in The Way of the Househusband e Hibiki in Bubble.

L’uscita dell’adattamento live-action di Yu Yu Hakusho su Netflix è prevista non prima di dicembre 2023.