Yu Yu Hakusho: Netflix rivela l’attore protagonista del live-action

Netflix ha finalmente trovato l’attore protagonista per il suo live-action dell’amato manga Yu Yu Hakusho (Yu degli Spettri). Come riportato infatti da IGN, il personaggio principale, Yusuke Urameshi, sarà interpretato da Takumi Kitamura dei Revengers di Tokyo.

Netflix ha annunciato l’adattamento live-action di Yu Yu Hakusho ormai un anno fa, dichiarando che verrà presentata una nuova versione del manga del 1990 in cui un adolescente, Yusuke, muore e inizia una nuova vita nell’aldilà come detective della malavita. Kitamura (Let Me Eat Your Pancreas, Tokyo Revengers) interpreterà Yusuke e qui vi lasciamo il poster dedicato al protagonista.

Nell’esclusiva per IGN, Takumi Kitamura dichiara che:

Nella stessa intervista, il regista dell’adattamento Netflix, Sho Tsukikawa, spiega che:

Quando ho sentito per la prima volta che Yu Yu Hakusho avrebbe ricevuto un adattamento live-action, onestamente mi sono chiesto se sarebbe stato possibile, ma dopo che mi è stato presentato la visione e le possibilità del produttore con Netflix, le mie aspettative sono cresciute e mi sono ritrovato ad ardere di passione per dare vita a questo progetto. Più di ogni altra cosa, penso che il fascino di Yu Yu Hakusho derivi dai suoi personaggi, motivo per cui ho voluto mettere in evidenza le relazioni e le battaglie accattivanti in Yu Yu Hakusho.

Lo stesso regista si sofferma sulle scene d’azione che saranno presenti nel live-action: