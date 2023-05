The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: ecco quanto peserà

A meno di due settimane dall’uscita, è stato svelato nello eShop di alcuni territori il peso effettivo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Mancano meno di due settimane all’uscita del continuo della leggendaria epopea dell’eroe Link con l’uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in arrivo su Nintendo Switch, Nintendo Switch Oled e Nintendo Switch Lite. Il sequel dell’acclamato The Legend of Zelda Breath of the Wild, vincitore del GOTY nel lontano 2017, è uno dei titoli, se non il titolo, più atteso dell’anno.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, svelato il peso effettivo

Dopo questo breve incipit, passiamo all’argomento protagonista di quest’articolo, ovvero il peso effettivo del download di The Legenda of Zelda Tears of the Kingdom. Sembrerebbe che Nintendo abbia nuovamente aggiornato il peso del file sulla pagina ufficiale del titolo, riducendo il peso del download da circa 18 GB a circa 16 GB. Le liste dell’eShop negli Stati Uniti, in Giappone e in altri territori svelano che il download richiederà circa 15,9 GB di spazio libero.

La precedente avventura del campione Link, The Legend of Zelda Breath of the Wild (14,4 GB), si trova poco al di sotto del suo imminente successore, per quanto concerne il peso effettivo del titolo. Il record al momento è detenuto da NBA 2K21, con un peso monstre di ben 41,6 GB. Seppur l’uscita disti meno di due settimane, questo dato è ancora soggetto a variazioni, come d’altronde abbiamo già visto in precedenza.

Nell’esasperante attesa di mettere finalmente sopra le mani sul nuovo titolo della leggendaria saga The Legend of Zelda, serie che ha visto il suo esordio nel lontano 1986, negli scorsi giorni è stato pubblicato un nuovo trailer riguardante The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, all’interno del quale è stato proposto un video composto da frame dei precedenti trailer per richiamare ed enfatizzare uno dei mondi videoludici più affascinanti di sempre.

Adesso non ci resta che aspettare con impellenza il 12 maggio, giorno d’uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, il nuovo titolo della Grande N.