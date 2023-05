Zelda Tears of the Kingdom: è già record da oltre 10 milioni di vendite.

Zelda Tears of the Kingdom è il gioco più venduto della saga con oltre 10 milioni di copie in circolazione nei primi 3 giorni di uscita!

Sequel diretto del precedente capitolo Breath of the Wild, nonché uno dei giochi più attesi dall’intera videoludica, Zelda Tears of the Kingdom è sbarcato negli scaffali dei negozi e digital store il 12 maggio 2023. Oggi sono sempre di più i giocatori che decidono di lanciarsi in questa nuova emozionante avventura dello spadaccino targato Nintendo, spinti dalle eccellenti recensioni della stampa internazionale e dal mare di libertà che il titolo sembra offrire.

Il successo del primo capitolo della saga sembra riflettersi anche in questo nuovo erede, che a ben soli tre giorni dall’uscita è stato in grado di infrangere il tetto delle 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo! Questo lo rende il gioco più venduto della saga di The Legend of Zelda, nonché il gioco Nintendo più venduto in Europa.

Zelda Tears of the Kingdom: un mondo senza confini.

Sul successo del titolo si è espresso il presidente di Nintendo of Europe, Stephan Bole, il quale ha dichiarato quanto segue:

Ringraziamo calorosamente i fan di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e non vediamo l’ora di scoprire le loro avventure e le loro creazioni mentre viaggiano attraverso le terre di Hyrule. Sette anni dopo il suo arrivo sul mercato, Nintendo Switch continua ad attrarre i giocatori, dato che questa nuova versione batte tutti i record Stephan Bole

All’interno di Zelda Tears of the Kingdom i giocatori rivestiranno ancora una volta i panni di Link, indomito spadaccino che si troverà a fronteggiare le forze malvagie che infestano le terre di Hyrule. Il titolo open world presenta al proprio interno una miriade di nemici, tra ritorni del suo predecessore e nuovi temibili creature, puzzle ambientali e dungeon complessi che riservano tesori di tutti i tipi.

Il franchise di The Legend of Zelda affonda le sue origini del lontano 1986 con l’omonimo titolo. Oggi, con Zelda Tears of the Kingdom, la saga conta all’appello ben oltre i 130 milioni di giochi venduti in tutto il mondo, cavalcano la cresta dell’onda di questo ultimo capitolo, promettendo di marcare ancora una volta un punto nella storia dell’industria videoludica.